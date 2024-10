Es wird immer schwieriger, zwischen KI-generierten Bildern und echten Bildern zu unterscheiden. Google führte daher bereits Features ein , die dabei helfen, KI-generierte Bilder zu erkennen . Sieht so aus, als würde diese Funktion bald auch in Google Fotos integriert werden.

Wie Google Fotos KI-Bilder erkennen könnte

In der neuesten Version von Google Fotos deuten Code-Hinweise darauf hin, dass Google an Funktionen arbeitet, die Fakes und KI-Werke erkennen sollen. Dazu gehören Bezeichnungen wie "@id/ai_info", "@id/credit" und "@id/digital_source_type".

Laut Android Authority könnten sich die letzten beiden darauf beziehen, wie Google Bildquellen und Attribute über die grundlegenden EXIF-Daten hinaus identifiziert. Zum Beispiel könnte sich "id-credit" auf zusätzliche Tags beziehen, wie "Made by Gemini" oder "Edited with Google Photos". Außerdem könnte "id-digital_source_type" ähnlich wie das Digital-Source-Field funktionieren, das die ursprüngliche Quelle einer Mediendatei angibt.

Samsung verwendet bereits ähnliche KI-Tags, z. B. ein Wasserzeichen mit der Aufschrift "KI-generierte Inhalte", wenn die Funktion "Sketch to Image" verwendet wird.

Mit Samsungs "Sketch to Image"-Funktion könnt ihr Objekte in Fotos erstellen, die mit dem Wasserzeichen "KI-generierte Inhalte" versehen werden. / © nextpit

Wir wissen zwar noch nicht genau, was "ai_info" beinhalten wird, aber es ist wahrscheinlich, dass es mit KI-Wasserzeichen-Tools wie Googles SynthID und dem neuen CP2A-Standard (der von großen Tech-Unternehmen einschließlich Google entwickelt wurde) zusammenhängt. Diese Markierungen werden Google helfen, KI-generierte oder bearbeitete Fotos zu erkennen und zu kennzeichnen, um sie von unbearbeiteten Fotos zu unterscheiden.

Google hat zwar noch nicht bestätigt, wozu diese IDs genau dienen und wie sie in Google Fotos zum Einsatz kommen. Aber es ist klar, dass das Unternehmen seine KI-Erkennungstools über die Suche und Chrome hinaus erweitert.

Was haltet Ihr davon, dass Google Werkzeuge in der Galerie einsetzt, um KI-Bilder zu kennzeichnen? Ist dies eine wichtige Funktion, die andere Hersteller in ihre Geräte und Dienste integrieren sollten? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen.