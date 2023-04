Google Pixel Tablet: Preis für Android-Tablet und Dock bekannt!

Google Pixel Tablet und sein Preis

Laut dem als zuverlässigsten Tippgeber ermittelten Roland Quandt von unserem deutschen Partnermagazin WinFuture, wird es das Google Pixel Tablet in der Speicher-Konfiguration mit 8 GB RAM und 128, beziehungsweise 256 GB internen Programmspeicher geben. Der Leaker fügte hinzu, dass der Preis für das erste Pixel-Tablet in Europa zwischen 600 und 650 Euro liegen wird. Außerdem heißt es, dass das Tablet in den Farben "Porcelain" und "Haze" erhältlich sein wird.

Es gab keine Hinweise darauf, ob Google die gleiche Preisstrategie auch in den USA verfolgen wird. Aber es ist sicher, dass sich die oben genannten Kosten in den USA nicht drastisch unterscheiden werden. Das zeigt sich schon bei den Smartphones und Wearables des Unternehmens aus Mountain View, die sich meist durch unterschiedliche regionale Steuern unterscheiden.

Das Pixel Tablet von Google wird mit einer Ladestation und einem Lautsprecher geliefert / © Google

Das passende 2-in-1-Dock des Google Pixel Tablets

Was das "Charging Speaker Dock" anbelangt, so deutet eine zufällige Auflistung auf Amazon (via 9to5Google) darauf hin, dass das eigenständige, dem Nest Hub Max ähnliche Zubehörteil 129 US-Dollar kosten wird. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass der Lautsprecher am 10. Mai auf den Markt kommen soll. Also an dem Tag, an dem Google voraussichtlich das Pixel Tablet zusammen mit dem Google Pixel 7a und dem Pixel Fold auf der hauseigenen Entwicklermesse Google I/O 2023 vorstellen wird.

Laut früheren Leaks soll das Pixel Tablet mit einem 11 Zoll großem Display ausgestattet sein, das von Think Bezels umschlossen wird. Außerdem gibt es je eine Kamera auf der Vorder- und Rückseite. Zusätzlich wurde in jüngster Vergangenheit berichtet, dass das Tablet eine eigene Taste für die Privatsphäre haben wird, mit der sich die Kameras und Mikrofone sofort deaktivieren lassen. Wie das Google Pixel 7 und das Pixel 7a wird es von einem Tensor-G2-Prozessor angetrieben.

Empfindet Ihr es als richtig, dass Google einen solchen Preis für das Pixel Tablet verlangt? Wir würden gerne eure Antworten zu dem Thema in den Kommentaren lesen.