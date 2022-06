Google TV: App kommt in weitere Länder, iOS-Version jetzt verfügbar

Nach der Überarbeitung der Benutzeroberfläche im letzten Monat bringt Google endlich seine Google-TV-App für Android und iOS in mehr als 100 weitere Länder. Die Google TV-App ersetzt dabei endlich die "Play Filme und Serien"-App, die auf beiden Ökosystemen zu finden ist. Mit diesem Update könnte Google die "Filme und Serien"-App schon bald in den Ruhestand schicken.

Zusammen mit der Veröffentlichung der App in weiteren Ländern wurden auch neue Funktionen hinzugefügt. Konkret erhält die Android-Version von Google TV News-Feeds für Highlights und Empfehlungen, die auf Eurer Watchlist und Eurem Fernsehverhalten basieren, sowie Kompatibilität mit Sprachbefehlen. Google weist allerdings darauf hin, dass einige Regionen nicht das gleiche Angebot an TV-Serien und Filmtiteln erhalten werden, da dies noch von verschiedenen Einschränkungen abhängt.

Google TV mit Fernbedienungsfunktion kommt auf iPhone und iPad

Das Unternehmen stellt die Google-TV-App ab heute auch für iOS über den AppStore zur Verfügung. Wie bei der Android-Version ersetzt die neue App die alte Play-Entertainment-App. Darüber hinaus unterstützt die iOS-Version der Google-TV-App nun die Fernsteuerung aller Android-TV-OS-Geräte wie Smart-TVs oder Chromecast mit Android 8.0 OS oder höher.

Für die Binge-Watcher unter Euch: Die besten Streaming-Apps für 2022!

Der einzige Nachteil der iOS-App besteht darin, dass Ihr beim Kauf von Filmen und Serien den Umweg über das Web oder ein Android-Gerät nehmen müsst. Es überrascht jedoch nicht, da dies unter iOS für alle Apps von Anbietern digitaler Inhalte gilt – das Unternehmen aus Cupertino lässt bekanntlich auf seiner Plattform keinen Zahlungszugang für Drittanbieter zu. Möglich, dass sich das mit dem Digital Markets Act in der EU bald ändert.

Affiliate Angebot Google Chromecast with Google TV Zur Geräte-Datenbank

Trotzdem können Nutzer:innen ihre gekauften Sendungen und Filme aus anderen Apps mit Hilfe von Movies Anywhere übertragen. Das unterstützt die wichtigsten Anbieter digitaler Inhalte wie Amazon Prime Video, Vudu, YouTube, Apple TV, DirectTV, Microsoft Movies and TV und mehr.

So überprüft Ihr, ob die Google-TV-App bei Euch verfügbar ist

Die App ist damit jetzt in den meisten Ländern verfügbar, in denen die "Play Filme und Serien"-App verfügbar war, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihr müsst lediglich die Google-TV-App über den Play Store oder über den AppStore für iPhones und iPads aktualisieren oder installieren. Die fehlenden Länder, in denen die "Play Filme und Serien"-App verfügbar ist, sollen die Google-TV-App in den nächsten Monaten erhalten.

Wer von Euch hat bislang Google Play Filme und Serien genutzt? Welche Alternativen für digitale Inhalte nutzt Ihr darüber hinaus? Verratet es uns in den Kommentaren.