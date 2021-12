Gratis statt 1,79 €: Abenteuer-Spiel für Grafik-Fans

"Trick Art Dungeon VIP" ist bis Morgen im Google Play Store gratis erhältlich, normalerweise kostet es 1,79 Euro.

Das Game hat mehr als 10.000 Downloads und eine durchschnittliche Bewertung von 3,6 Sternen.

Verfügbar in Englisch, Japanisch, Koreanisch und trad. Chinesisch.

"Mom? Dad? Where are you? I miss you."

Wer das Spiel startet, wird sofort merken, wie viel Liebe darin steckt. Die Polygon-Grafik erinnert stark an Spiele wie "The Journey", allerdings kommt noch ein toller Soundtrack hinzu, der zum Träumen einlädt. Ich habe mich von Anfang an in die Welt des kleinen Aiden gezogen gefühlt. Das Spiel ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich, allerdings nur im Google Play Store kostenlos.

Warum lohnt sich der Download von "Trick Art Dungeon VIP"?

Das Spiel dreht sich um optische Illusionen. Von daher ist auch die Spielweise sehr intuitiv. Gesteuert wird der kleine Aiden, also Eure Spielfigur, per Tipp auf den Bildschirm. So nutzt Ihr beispielsweise auch die in der Welt verstreuten Gegenstände, um Euch Türen zu öffnen oder Wege zu bahnen, wo vorher keine waren. Das Spiel hat viele Rätselelemente, die vor allem zu Beginn noch recht einfach wirken. Sollte sich der Schwierigkeitsgrad dennoch zu sehr steigern, gibt euch das Spiel nach einiger Zeit Tipps, was Ihr machen könnt.

Im Prolog trefft Ihr bereits auf einen ägyptischen Gott! / © NextPit

Vor allem die Grafik und der Soundtrack machen diese App aus. Die "Polygone-2D-Grafik" ist in der heutigen Zeit von Handy-Games wie Wild Rift oder Lineage II vielleicht nicht mehr zeitgemäß, allerdings merkt man, wie viel Liebe in den Details steckt. So habt Ihr bereits zu Anfang im Museum viel zu erkunden und auch die kleinen Helfer sind mit viel Liebe animiert worden. Hinzu kommt ein Soundtrack, der zum Träumen einlädt und die Spielatmosphäre perfekt unterstützt. Ihr merkt schon, ich persönlich fand die Atmosphäre im Spiel wirklich toll und würde nur zu gerne weiterspielen.

Da ist der Gegner platt! Mit dieser Art optischer Illusionen kämpft Ihr Euch durch das Mobile Game. / © NextPit

Respektiert "Trick Art Dungeon VIP" Eure Privatsphäre?

Das Spiel ist für die gesamte Familie geeignet und erfährt ständig neue Updates. In der "VIP-Edition" müsst Ihr euch um Werbung ebenfalls keine Sorgen machen, denn die wird mit diesem kostenlosen Download ausgeschaltet. Mit einem Blick auf Exodus fällt allerdings auf, dass nicht nur eine Berechtigung gegeben werden muss. Insgesamt drei Tracker und 12 Berechtigungen erhält das Spiel, welche allerdings alle kein Problem darstellen.

Das Spiel ist leider nicht auf Deutsch erhältlich. Die 3,6 Sterne-Bewertung dürfte ebenfalls einige abschrecken, bei genauerer Betrachtung der Rezessionen fällt allerdings auf, dass die negativen Bewertung daher rühren, dass das Spiel keine gerooteten Geräte unterstützt. Wer sein Android-Gerät also rootet, wird das Game leider nicht spielen können. Auf unseren Geräten in der Redaktion ließ sich das Spiel auf jeden Fall problemlos starten und spielen.

Was haltet Ihr von Indie-Games wie Trick Art Dungeon? Ich persönlich bin ein Fan von Indie-Spielen und freue mich immer, welche auszutesten. Als Gaming-Nerd hat mich das Spiel sofort in seinen Bann gezogen und ich kann kaum abwarten, es weiterzuspielen. Geht es euch ähnlich, dann greift schnell zu und falls nicht, dann haben wir täglich neue App-Tipps und zweimal wöchentlich unsere Listen mit kostenlosen Anwendungen für Euch!