Schätzung zum iPhone SE (2022): Wechseln Milliarden Menschen zu Apple?

Ein Analyst von J.P. Morgan sagt, dass 1,4 Milliarden Android-Nutzer: innen das neue iPhone SE (2022) kaufen werden.

Das iPhone SE (2022) ist das erste Budget-Smartphone von Apple mit 5G.

Bisher gab es schon einige User: innen, die zu den iPhone SE Modellen gewechselt sind.

Das neue iPhone SE (2022) ist das erste Budget-Smartphone von Apple, das mit einer 5G-Konnektivität ausgestattet werden könnte. Sicherlich ist das eine Neuerung, die sich viele gewünscht haben und die das Gerät auch für viele interessanter macht, als die bisherigen SE-Smartphones. Der Finanzexperte nennt das 5G-Feature als Hauptgrund für den Wechsel der Nutzer:innen. Die Behauptung, dass daher 1,4 Milliarden Android-Nutzer:innen zu Apple wechseln, klingt dennoch ein wenig utopisch.

Selbst wenn das kostengünstige iPhone eine gute Alternative zu Android-Smartphones bietet und dabei nicht zu sehr auf den Geldbeutel schlägt, scheint sich Chaterjee zu überschätzen. Google selbst gibt an, dass mehr als 3 Milliarden Geräte auf der Welt mit Android laufen. Somit müsste jeder zweite Android-User auf ein iPhone SE wechseln, um die Prognose zu erfüllen. Ich selbst nutze ebenfalls ein Android-Smartphone und könnte mir nicht vorstellen, jemals zu Apple zu wechseln.

Eine kühne Vorhersage – wie realistisch ist sie?

Bisher sind kaum Informationen zum neuen Einsteigermodell von Apple bekannt. Lediglich das Design, welches stark an das iPhone SE 20 erinnert und die 5G-Kompatibilität, sind so gut wie sicher. Die SE-iPhones wurden von Apple ins Leben gerufen, um eine kostengünstige Variante zu den sonst doch recht teuren Alternativen zu bieten – ohne dabei auf Apple-Technik und vor allem iOS 15 verzichten zu müssen. Mit dem verbesserten iPhone 8-Design des SE 20 soll auch das neue SE 2022 erscheinen. Dadurch ist es nicht nur kleiner als die "großen Geschwister", sondern auch weitaus leichter.

Als Finanz-Analyst einer Bank wie J.P. Morgan hat man viel Macht auf dem Aktienmarkt. Eine einzige Vorhersage kann dazu führen, dass Unternehmen Verluste in Milliarden Höhe hinnehmen müssen. Samik Chaterjee ist ein hoch angesehener Analyst, der in der Vergangenheit häufig Recht behielt. Wie realistisch sind seine Aussagen diesmal? Auch wenn NextPit nicht von 1,3 Milliarden Menschen gelesen wird, wollen wir einmal um Eure Meinung bitten:

