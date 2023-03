Honor Magic 5 Ultimate nachgereicht

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor stellte uns auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona das Honor Magic 5 Pro und Honor Magic Vs offiziell vor. Nun kommt zur allgemeinen Überraschung noch ein Honor Magic 5 Ultimate dazu, welches augenscheinlich die bisherige Serie noch einmal toppt!

Ehemalige Huawei-Tochter stellt das Honor Magic 5 Ultimate offiziell vor

Wer heutzutage ein Huawei-Smartphone mit Google Mobile Services (GMS) kaufen möchte, greift zu einem Honor-Flaggschiff, wie dem Honor Magic 5 Pro (zum Test). Offiziell gehören die beiden Unternehmen spätestens nach den US-Sanktionen nicht mehr zusammen, doch es gibt nach wie vor einige Überschneidungen. Zu unserer Überraschung hat der chinesische Konzern jetzt kurz nach dem MWC 2023 in Barcelona im Heimatland China das Honor Magic 5 Ultimate präsentiert.

Honor macht auch Foldables: Honor Magic Vs im Hands-on

Und wie es aussieht, sind sich nicht nur die Kamera-Experten von DxOMark mit 152 erreichten Punkten der Meinung, dass dieses Smartphone auf den ersten Rang gehört, was dessen Kameraqualitäten anbelangen. Dabei ist es jedoch das identische Triple-Setup des Magic 5 Pro. Sprich, eine 50-MP-Hauptkamera mit einem 1/1,12" großem Bildsensor mit einer äquivalenten Brennweite von 23 mm und einer Blende von f/1.6 samt OIS. Auch die Ultra-Weitwinkel- und Periskop-Kamera bieten einen 50-MP-Image-Sensor. Ein ToF- und Laser-Autofokus-Sensor tragen zur allgemeinen Optimierung der Fotos bei.

Honor präsentiert das Honor Magic 5 Ultimate. / © Honor | edit by NextPit

Huawei-Kompetenz mit Google-Diensten und Performance satt

In dem 6,81" großem Curved-AMOLED-Display ist eine 12-MP-Frontkamera nebst einem weiteren Time-of-Flight-Sensor verbaut. Die Auflösung des mit einem "Nano-Keramik-Glas" geschütztem Bildschirm beträgt stolze 2.848 x 1.312 px. Auch gibt es hier die typische Bildwiederholrate von maximalen 120 Hz. Die maximale Helligkeit beträgt 1.800 Nits (Peak). Während der 5.450 mAh starke Akku mit maximalen 66 W geladen werden kann, beträgt die Speicher-Ausbeute im Honor Magic 5 Ultimate 16 GB RAM und 512 GB internen UFS-4.0-Programmspeicher. Alles natürlich getrieben von einem Snapdragon 8 Gen 2.

Das 162,9 x 76,7 x 8,8 mm große und 219 g schwere Ultimate ist mit Stereo-Lautsprecher ausgestattet und besitzt eine IP68-Zertifizierung. In China wird es ab dem 22. März zu einem Preis von 6.699 Yuan (knapp 910 Euro) in den Farben Elegant Black und Burning Orange verkauft. Die im Titelbild dargestellte Montblanc-Edition bekommt noch ein entsprechendes Case und In-Ear-Kopfhörer dazu und kostet dann auch gleich 7.499 Yuan, was dann in etwa 1.020 Euro wären. Über einen globalen Verkaufsstart hat man auf der chinesischen Veranstaltung verständlicherweise nichts verlauten lassen.

Wer weint Huawei noch eine Träne nach? Habt ihr den Honor-Flaggschiffen schon einmal eine Chance gegeben? Was haltet Ihr von dem Honor Magic 5 Pro und Ultimate? Der Kommentarbereich wartet auf Eure Beiträge!