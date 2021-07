iPhone 12 bei Blau mit Allnet-L-Flat für 39,99 Euro

Der Zeitpunkt für ein neues iPhone ist günstig. Auch wenn das iPhone 12 derzeit noch das aktuelle Modell ist, wird Apple in nicht einmal zwei Monaten die kommende Generation vorstellen. Das Gute ist: Ihr bekommt das iPhone 12 derzeit so günstig wie selten.

iPhone 12 im Allnet-L-Tarif von Blau Mobilfunk Tarif Gerät Daten/ Telefonie Monatliche Kosten Einmalige Kosten Gesamte Kosten Blau Allnet L iPhone 12 (64 GB) 4 GB (LTE)

Allnet-Flat

39,99€ 1€ 960,76€ Blau Allnet XL iPhone 12 (64 GB) 8 GB (LTE)

Allnet-Flat

41,99€ 1€ 1008,76€ Blau Allnet Plus iPhone 12 (64 GB) 13 GB (LTE)

Allnet-Flat

44,99€ 1€ 1080,76€

Wer's bunt mag, kann sich ebenfalls freuen: Im Online-Shop von Blau ist das iPhone 12 in Verbindung mit dem oben beschriebenen Angebot in allen Farben "sofort lieferbar". Ihr habt also die volle Auswahl zwischen Rot, Blau, Grün, Schwarz, Violett und Weiß.

Lohnt sich das iPhone-Angebot von Blau Mobilfunk?

Ohne Vertrag könnt Ihr das iPhone 12 derzeit mit etwas Glück für rund 750 Euro schießen. Rechnet Ihr basierend darauf die reinen Tarifkosten aus, kommt Ihr auf etwa 210, 250 beziehungsweise 330 Euro für die drei Allnet-Tarife. Auf den Monat umgeschlagen wären das dann rund 8,75 Euro, 10,42 beziehungsweise 13,75 Euro über die 24 Monate Tariflaufzeit.

Damit liegt Ihr ungefähr auf dem Niveau, für das Blau seine Tarife SIM-only anbietet. Wer also Lust hat, auf Schnäppchenjagd zu gehen, und das iPhone 12 irgendwo womöglich noch einen Tick günstiger findet, kann hier noch etwas sparen. Alle anderen finden hier ein attraktives Angebot für das iPhone 12 inklusive Allnet-Flatrate und drei verschiedenen Datenoptionen.

Das iPhone 12 gibt's in zahlreichen Farben – bei Blau sind derzeit alle auf Lager. / © NextPit

Ein alternativer Tipp ist hier noch das Xiaomi Mi 11 Lite 5G, das bei Blau in Verbindung mit den Allnet-Tarifen bereits ab 17,99 Euro monatlich plus 1 Euro Einmalzahlung findet.

Falls Ihr doch lieber Smartphone und Tarif getrennt kaufen möchtet – hier findet Ihr noch einmal die Allnet-Tarife in der SIM-only-Version im Überblick. Der Vorteil hier ist, dass Ihr nicht unbedingt an die Laufzeit von 24 Monaten gebunden seid.

Die oben aufgeführten Preise gelten allesamt für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Alternativ bekommt Ihr alle Allnet-Tarife bei Blau auch in einer monatlich kündbaren Option. Dadurch erhöhen sich die monatlichen Kosten um jeweils zwei Euro. Über 24 Monate hinweg zahlt Ihr dann also knapp 50 Euro extra.