Umfrage der Woche: Welchen Sprachassistenten nutzt Ihr?

Sprachassistenten sind überall zu finden – egal ob Smartphone, Smart-Speaker oder Notebook. Aber nutzt Ihr Google Assistent, Alexa, Siri und Co. überhaupt? In unserer Umfrage der Woche wollen wir genau das herausfinden!

Am Mittwoch veröffentlichte Ben seinen Testbericht zum IKEA Symfonisk Bilderrahmen mit integriertem WLAN-Speaker. Dabei sinnierte er viel über sogenannte Ambient Technology, durch die technische Gegenstände zukünftig wieder in den Hintergrund rücken könnten. All das brachte mich zum Nachdenken darüber, wie genau das funktionieren soll.

Neben einem unauffälligeren Design sind es vor allem digitale Assistenten, die unsere Bedürfnisse erkennen müssen. Ich stellte mir nach dem Lesen seines Tests die Frage, wie weit Sprachassistenten im Jahr 2021 eigentlich verbreitet sind? Auch wenn Google Assistant, Alexa und Co. überall zu finden sind – werden sie auch wirklich genutzt?

Denn die Nutzung von Sprachassistenten im Alltag ist auch im Jahr 2021 noch eine Aufgabe, die uns recht viel Energie abverlangt. Mit anderen Worten: Es ist Geduld gefragt. Insbesondere, weil die Integration keineswegs organische oder "unsichtbar" ist. Stattdessen muss man aktiv handeln, um Sprachassistenten zu nutzen.

Hinzu kommen aktuell noch sehr viele Verständnisprobleme. Auf Smartphones, Smart-Speakern und Smartwatches verstehen Sprachassistenten Befehle falsch oder gar nicht. Das ist nicht nur nervtötend, sondern stellt in einigen Fällen auch ein Problem mit dem Datenschutz dar.

Ich persönlich bin ein großer Fan davon, Technologie ohne Anfassen und nur durch Sprache zu nutzen. Ich verwende Google Assistant auf dem Handy, habe einen Google Nest mini und einen Google Nest Hub 2 zu Hause. Dazu verwende ich Siri auf der Apple Watch und bin ein großer Fan von Alexa in meinem Wohnzimmer.

Ich sehe noch keine Notwendigkeit, die Nutzung von Cortana auf dem PC oder Siri auf dem Mac zu integrieren. Aber ich glaube, dass Spracheingaben in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Computernutzung spielen könnte.

Aber wie seht Ihr das?

Handy oder Smart Speaker: Welchen Sprachassistenten nutzt Ihr? / © NextPit

Wie oft gebt Ihr "Ok, Google" oder "Alexa" von Euch?

Sprachassistenten tauchen bereits in der TV-Werbung sowie in Filmen und Serien auf. Natürlich sind sie bereits in die Smartphones oder die Computer integriert, die Ihr gerade benutzt, um diesen Text zu lesen. Sie sind also nicht mehr nur Produkte aus Köpfen irgendwelcher Science-Fiction-Drehbuchautoren. Aber sind sie auch wirklich beliebt?

Lest auch: Die besten Sprachbefehle für den Google Assistant

Laut Google wird der Google Assistant bereits auf mehr als einer Milliarde Geräten in 80 Ländern und in mehr als 30 Sprachen genutzt. Zu diesen Geräten gehören Smart Speaker, Smartwatches, Headsets, Smart TVs und natürlich Smartphones. Nach Angaben des Unternehmens nutzten 76 % dieser Menschen wöchentlich irgendeine Form von KI - Daten von Google Home 2019.

In Anbetracht dessen erkläre ich unsere Umfrage für diese Woche für eröffnet: Wie oft gebt Ihr ein "Ok, Google" oder ein "Alexa" von Euch? Hier kann jede Form der Interaktion mit persönlichen Assistenten in Betracht gezogen werden, ob auf dem Handy oder der Smartwatch, oder auf dedizierten Geräten, mit Amazon Echo oder Google Nest.

Wie oft nutzt Ihr Sprachassistenten? Ich verwende keine Sprachassistenten

Jeden Tag, aber nicht so häufig.

Ich benutze sie den Tag über ständig.

Jede Woche, aber insgesamt selten.

Jede Woche häufig. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welchen Sprachassistenten nutzt Ihr?

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich habe eine Vorliebe für Marken und Dienstleistungen. Daher basiert meine Auswahl auf meinen Erfahrungen mit bestimmten Marken und Produkten. So lassen sich meine virtuellen Assistenten auf nur zwei reduzieren: Google und Amazon. Meine Interaktion mit Siri ist im Vergleich zu Google Assistant und Alexa fast zu vernachlässigen.

Ich versuche, den Google Assistant so wenig aufdringlich wie möglich in mein tägliches Leben zu integrieren. Daher sind viele meiner Erfahrungen mit dem Dienst am Ende begrenzt, vor allem auf dem Handy. Während Alexa, die nicht auf meinem Smartphone installiert ist, zum Beispiel auf Automatisierungs- oder Suchroutinen beschränkt bleibt. Und beide Dienste tragen dazu bei, mein Zuhause smarter zu machen.

In gewisser Weise bietet Alexa heute schon Konversationen, die recht natürlich sind. Auf der anderen Seite habe ich mit dem Google Assistant noch eher das Gefühl, mit einer Maschine zu kommunizieren, die nur Aktionen durchführt. Das heißt aber nicht, dass ich eine wirkliche Präferenz für einen der Dienste habe – sie erfüllen beide wichtige Aufgaben in meinem Leben.

Laut einer von eMarketer im Februar 2020 veröffentlichten Studie ist Alexa, die ja in Amazons smarten Lautsprechern zu finden ist, in einem der stärksten Märkte dominant: den USA! Nach Schätzungen des Analyseunternehmens wird Amazon Echo in diesem Jahr die Marke der Wahl für 70 % aller Smart Speaker-Besitzer in den USA sein. Mit anderen Worten: Für Google, Apple und andere Unternehmen bleibt nur wenig übrig, um sich diesen Kuchen zu teilen.

Meine nächste Frage bezieht sich also auf Eure Präferenzen: Zwischen Google Assistant, Alexa, Siri, Bixby und Cortana – was ist Euch dabei am liebsten?

Welchen Sprachassistenten nutzt Ihr – und wo? Google Assistant auf dem Handy

Google Assistant auf Smart-Speakern

Alexa auf dem Handy

Alexa auf Smart-Speakern

Siri auf dem Handy

Siri auf dem Home Pod

Samsung Bixby

Cortana auf dem Handy oder PC

Eine Alternative (bitte in den Kommentaren verraten) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was macht Ihr mit virtuellen Assistenten?

Abschließend würde ich noch gerne wissen, für welche Zwecke Ihr einen Sprachassistenten nutzt, wenn Ihr schon mit ihm interagiert: Recherche, Steuerung des Smart-Homes, Konsum von Nachrichten und anderen Medien, zur Unterhaltung der Familie oder sogar zum Versenden von Nachrichten während der Fahrt?

Für welche Zwecke nutzt Ihr Sprachassistenten? Recherche

Smart-Home-Steuerung (Lichtsteuerung, Temperatur, Waschmaschine ...)

Automatisierung beim Lernen

Automatisierung im Büro (Multitaksing, Anrufe, Alarme)

Wetter-Updates

Unterhaltung (Serien, Musik, Podcasts)

Nachrichten und Veranstaltungskalender

Alarme und Erinnerungen

Beim Autofahren und beim Kochen (Hände frei halten)

Um Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu verschicken

Um sich nicht alleine zu fühlen

Etwas anderes (Bitte in den Kommentaren erläutern= (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie immer möchte ich mich im Voraus für Eure Teilnahme an unserer Umfrage bedanken. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und freue mich auf die Auswertung am kommenden Montag.