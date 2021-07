Android 12: Google streicht offenbar beliebtes Design-Feature

Eine der großen Neuerungen in Android 12 ist das neue Material-You-Design. Dieses fordert aber offenbar ein großes Opfer, denn Google hat in der dritten Beta-Version des neuen Betriebssystems die "Pixel-Themes" herausgeworfen. Wir zeigen Euch, mit welcher Alternative Ihr künftig Symbole und Schriftarten Eures Handys anpassen könnt.

Obwohl Google die Funktion "Pixel-Themes" genannt hat, haben viele Hersteller von Android-Smartphones das Tool übernommen. Beispielsweise findet Ihr den Theme-Configurator bei Motorola und LG in den Display-Einstellungen unter "Stile und Hintergrund".

Wie durch die neuste Beta-Version von Android 12 deutlich wird, wird Google das Menü aber bald ersetzen. Denn Google ändert ohnehin den ganzen Look des neuen Betriebssystems auf das neue "Material You"-Design.

Was kann man in Android 12 anpassen?

Mit Material You erlaubt Android 12 neue Anpassungsmöglichkeiten – allerdings muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass sich das Feature bis zur Veröffentlichung der stabilen Version noch ändern könnte und sogar neue Funktionen hinzukommen können. Mit der Option "Themed Icons" passt das neue System die Symbole auf dem Startbildschirm (derzeit jedoch nicht in der Liste der Apps) entsprechend der im Hintergrundbild erkennbaren Farben an.

Die Option "Themed Icons" ändert den Stil der Symbole auf dem Startbildschirm, funktioniert aber nur bei einigen Apps / © NextPit

Obwohl die neue Option die Farbakzente von Symbolen und sogar ihr eigenes Design ändert, gibt es in puncto Funktionsumfang einige Einschränkungen. Der Screenshot oben zeigt zum Beispiel, dass die Symbole von Apps wie Twitter und Slack ihr ursprüngliches Aussehen behalten haben. Das deutet schon darauf hin, dass die Änderungen nur auf Symbole angewendet werden, die Google selbst anpasst.

Der Option fehlen allerdings einige Anpassungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Ändern des Stils der Systemsymbole (die in der Benachrichtigungsleiste und in den Schnelleinstellungen verwendet werden), der Form der Symbole (Quadrat, Kreis, Oval usw.) und die Änderung der Schriftart. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass die Optionen bis zum Release von Android 12, der im September 2021 erwartet wird, in anderer Form implementiert wird.

Falls Google die Anpassungsmöglichkeiten einschränkt, hat das aber nicht nur Nachteile. Zwar verlören Besitzer von Pixel- Zenfone- oder Moto-Smartphones ein paar Einstellungen, am Ende würden wir aber von einem einheitlicheren Look des Android-Ökosystems profitieren. Vorausgesetzt diese Anpassungen werden in den Android-Overlays anderer Hersteller auch implementiert.

Die Anpassung der Stile wird aufgegeben

Die Änderungen haben aber trotz aller Ungewissheiten bereits für Reaktionen im Netz gesorgt. Denn trotz der Komplimente, die Google bereits für Material You erntete, fehlt es der dritten Beta aktuell an essenziellen Anpassungsmöglichkeiten.

"Style"-Option bietet Anpassung von System-Icons, Icon-Rändern und Schriftarten, wird aber mit Android 12 entfernt / © NextPit

Als Antwort auf einen Fehlerbericht über die Entfernung der Funktion berichtete ein Google-Entwickler, dass es sich nicht um einen Fehler handele. Er wies zudem darauf hin, dass die Änderungen, die Material You mit sich bringt, dazu gedacht sind, die aktuellen "Pixel-Themes" zu ersetzen:

Status: wird nicht behoben (geplante Änderung)

Die benutzerdefinierten Styling-Funktionen (Schriftart, Symbolform, Symbolpaket und Hervorhebungsfarbe) in R [Android 11] werden durch die neue dynamische Themenfunktion ersetzt, die wir in S [Android 12] einführen. Wir sehen die neue dynamische Themenfunktion als moderner und intelligenter an. Eine einfache und angenehme Erfahrung, die hoffentlich alle Benutzer genießen werden.

Die Entfernung des Features in der dritten Beta-Version betrifft nicht nur Smartphones aus Googles Pixel-Serie, sondern auch Besitzer von ZenFone 8-Geräten, die ebenfalls am Testprogramm während der Entwicklungsphase von Android 12 teilnehmen können.

Wie steht Ihr zu den Änderungen in der dritten Beta-Version von Android 12? Würdet Ihr die Anpassungsmöglichkeiten für App-Symbole, Schriftarten und Farbakzente vermissen? Teilt mir das gerne in den Kommentaren mit!