Statt 0,89 Euro gratis: Diese originelle Notiz-App räumt Euren Alltag auf!

Die Notiz-App Lists holt Ihr Euch unter Android aktuell ganz umsonst. Dabei holt Ihr Euch eine fast schon minimalistische App, mit der Ihr Euren Alltag ein wenig aufräumen könnt. Der Look orientiert sich dabei an "echten" To-Do-Listen und Einkaufslisten auf Notizzetteln oder -blöcken.

Aber wie gut bewerten andere Android-User Lists und was sind die Vorteile gegenüber kostenfreien Alternativen wie Google Keep? Ich habe mir die App kurz installiert und zeige Euch nachfolgend, warum sich der Download von Lists eigentlich auch für 89 Cent lohnt.

Warum lohnt sich der Download von "Lists"?

Mit einem Preis von 0,89 Euro stellt der Kauf von Lists auch sonst keine große Anschaffung dar. Die App ist dafür schließlich frei von In-App-Käufen und Werbung. Ihr braucht auch kein Konto und müsst der App keine Berechtigungen bei der Nutzung freiräumen. Die Nutzung funktioniert zudem komplett online.

Die Funktionalität von Lists ist recht einfach. Ihr könnt Notizen erstellen und diese ganz leicht "erweitern", indem Ihr Textteile durchstreicht oder markiert. Ihr könnt auch Bilder hinzufügen. Für Ihre Einkaufslisten könnt Ihr Artikeln zudem einen Preis zuordnen, falls Ihr ein Angebot in einem Prospekt gesehen habt.

Die Benutzeroberfläche ist dabei sehr simpel. Wie bereits erwähnt ist die Idee, Zettel zu simulieren, wie Ihr sie in einem Abreiß-Notizblock findet. Jedes Blatt entspricht einer Notiz, in der Ihr verschiedene Elemente hinzufügen könnt, die dann als Aufzählungsliste angezeigt werden.

Lists ist kein Aufgabenplaner, sondern eine Listen-App! / © NextPit

Es ist aber nicht möglich, einen Termin für die Ausführung einer Aufgabe zu vergeben oder z. B. Erinnerungen zu erstellen. Trotzdem oder eben weil Lists so aufgeräumt und simpel ist, kann sich die App mit 4,1 Sternen im Google Play Store brüsten. Dabei wurde Lists über 10.000 Mal heruntergeladen und 102 Mal bewertet.

Wer hat Lists entwickelt?

Lists wird von "borisgames" entwickelt, deren Katalog ein wenig untypisch zwischen Ultra-Nischenanwendungen für Baufirmen und Mobile Games für Poker- und Automatenspielen schwankt. Es gibt auch eine kostenlose Version von Lists namens "Lists, easy! ", die allerdings Werbeanzeigen enthält.

In den Datenschutzrichtlinien gibt der Entwickler an, dass er Daten sammelt, um "seinen Service zu verbessern". "Die gesammelten Informationen werden nur auf [Eurem] Gerät gespeichert und nicht [vom Entwickler] gesammelt." Borisgames gibt außerdem an, dass die Anwendung Dienste von Drittanbietern (Google Play Services) verwendet.

Insgesamt also eine sehr standardmäßige Datenschutzerklärung, wahrscheinlich automatisch generiert, wie es oft im Play Store der Fall ist.

Was halten Ihr von Lists? Habt Ihr die App schon heruntergeladen? Welche Art von Apps soll ich für das nächste Mal auswählen? Teilt mir all das gerne in den Kommentaren mit!