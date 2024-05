Google Pixel 8a: Erscheinungsdatum und Verfügbarkeit

Nach Informationen der französischen Website Deal Labs plant Google, das Pixel 8a am 7. Mai vorzustellen, also eine Woche früher als auf der Konferenz. Die Vorbestellungen könnten direkt im Anschluss erfolgen und der eigentliche Verkauf des Geräts am 14. Mai starten.

Sollte dies der Fall sein, wäre dies eine Änderung der Strategie von Google. Zum Vergleich: Das Pixel 7a (Test) wurde am selben Tag wie die letztjährige Entwicklerkonferenz angekündigt und veröffentlicht.

Google Pixel 8a: Preise weltweit

Zusammen mit dem Gerücht zzum Erscheinungsdatum des Pixel 8a bestätigte dieselbe Quelle eine Preiserhöhung für das Gerät in Europa. Grundsätzlich wird das Pixel 8a in der Basisvariante mit 128 GB Speicherplatz für 549 Euro verkauft, während die 256-GB-Variante in Schwarz 609 Euro kosten wird. Die Preise in anderen Ländern können natürlich davon abweichen.

In einem anderen Bericht erwähnte SmartPrix, dass sich der Preis des Pixel 8a in den USA nicht ändern soll. Demnach wird der Midranger in den USA ab 499 US-Dollar kosten, was gegenüber dem Pixel 7a keine Veränderung darstellt. Außerdem soll die neue Variante mit 256 GB Speicherplatz 559 US-Dollar kosten.

Das Google Pixel 8a soll neben Schwarz und Silber auch in den neuen Farben Mintgrün und Blue Bay auf den Markt kommen. / © Android Headlines

Was die technischen Daten und Funktionen angeht, so gibt es Hinweise darauf, dass das Pixel 8a über ein 6,1-Zoll-OLED-Display verfügt, das dem seines Vorgängers ähnelt, allerdings mit einer erhöhten Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aufwartet. Offiziellen Renderings zufolge hat es einen runderen Formfaktor und eine veränderte Kameraleiste, verglichen mit dem Pixel 8 (Test).

Im Inneren ist das Gerät mit einem Tensor G3 und 8 GB RAM ausgestattet. Der Akku soll mit 4.500 mAh etwas größer sein und die kabelgebundene Ladegeschwindigkeit von 18 Watt und die kabellose Ladegeschwindigkeit von 7,5 Watt werden beibehalten. Außerdem soll das Mittelklasse-Kamerahandy mit den gleichen Kameras wie im letzten Jahr ausgestattet sein, allen voran mit einem 64-MP-Hauptfotografen.

Glaubt Ihr, dass Google nächste Woche das Pixel 8a bereits enthüllt? Beabsichtigt Ihr, das Gerät zu kaufen? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen.