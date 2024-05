Obwohl Huawei durch die US-Sanktionen stark beeinträchtigt ist, hat das Unternehmen noch nicht das Handtuch geworfen – im Gegenteil. Nach der (sehr erfolgreichen) Markteinführung in China kommt die Flaggschiff-Serie Pura 70 jetzt auch auf den deutschen Markt. Was die spektakulären Kamera-Smartphones können, lest Ihr hier.