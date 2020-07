iPhone 12: LG und Samsung streiten sich um Apples Gunst

Statt sich bei der Produktion von OLED-Displays auf den Platzhirsch Samsung Display zu verlassen, soll Apple sich laut einem Bericht von Nikkei nun auch LG Display mit an Bord geholt haben. Das angeschlagene Unternehmen musste in den vergangenen Monaten immer wieder schlechte Zahlen mitteilen, eine Finanzspritze durch den iPhone-Hersteller käme also zu Corona-Zeiten genau richtig.

Laut Nikkei soll LG Display 20 Millionen OLED-Panels liefern, fünf Mal so viel im vergangenen Jahr. Mit dem neuen Kontrahenten könnte es damit auch im OLED-Bereich einen Preiskampf geben, der am Ende möglicherweise auch den iPhone- oder Android-Käufer freuen könnte.

Bislang war Samsung Display die Standardauswahl bei den Herstellern, die sich auf qualitativ hochwertige Displays verlassen wollten. Der Marktanteil bei den OLED-Panels von Samsung liegt bei 81,3 Prozent; LG liegt mit nur 6,7 Prozent weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Gleichzeitig zur ausgeweiteten Produktion bei LG Display kann sich Samsung Display ebenfalls auf eine leichte Steigerung freuen. So sollen nun rund 60 Millionen Einheiten an Apple geliefert werden. Von Samsung oder LG gibt es keine offiziellen Stellungnahmen.

OLED-Displays: Auf der Suche nach alternativen Herstellern

Apple versucht traditionell, mehrere alternative Lieferanten für seine Komponenten zu nutzen. Bei den OLED-Displays war dies in der Vergangenheit häufig problematisch, da die Qualität der Bildschirme bei Samsungs-Konkurrenten häufig nicht ausreichte. Ein gutes Beispiel hierfür war beispielsweise das Pixel 2 XL, welches mit einem LG-Bildschirm ausgestattet war und bei einigen Nutzern für Probleme bei der Darstellung sorgte, da das Display einen Blaustich hatte.

Hinzukommen die Strafen, die Apple zuletzt an Samsung Display zahlen musste, da der iPhone-Hersteller nicht genügend Einheiten abgenommen hatte. Apple musste hier 950 Millionen US-Dollar zahlen, da man die erwarteten iPhone-Verkäufe im zweiten Quartal 2020 nicht erreichen konnte. Ein Grund für derartige Vertragsbedingungen ist Samsungs Quasi-Monopol bei der OLED-Produktion. Dies ist einer der Gründe für die aktive Unterstützung von LG Display durch Apple.

Des Weiteren arbeitet Apple angeblich auch daran, einen weiteren Lieferanten produktionsreif zu machen. So soll in Zukunft das chinesische Unternehmen BOE Technology einen Beitrag leisten. Branchen-Insider vermuten, dass dies aber erst im kommenden Jahr geschehen wird.

Das Artikelbild zeigt ein iPhone 11 Pro.