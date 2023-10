iPhone 15 mit Tarif im Telekom-Netz – 150 € Wechselbonus inklusive!

Das neue iPhone 15 könnt Ihr Euch bei (fast) jedem Provider mit einem passenden Mobilfunktarif sichern. Auch LogiTel bietet verschiedene Möglichkeiten, bei denen Ihr zum einen 5G-Angebote mit viel Datenvolumen erhaltet, zum anderen jedoch auch eine ordentliche Stange Geld zahlen müsst. Nun gibt es jedoch einen Freenet-Deal im 4G-Netz der Deutschen Telekom. Hier zahlt Ihr gerade einmal 79 Euro zusätzlich für das Apple-Flaggschiff.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Inkl. Freenet green LTE | Telekom-Netz | 4G | 40 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 24 Monate Laufzeit | freie Farbauswahl

Das Smartphone erschien vor wenigen Wochen und konnte vor allem mit der neuen 48-MP-Hauptkamera, der gewohnt guten Verarbeitungsqualität, der Dynamic Island und einem USB-C-Anschluss in unserem Test zum iPhone 15 auf ganzer Linie überzeugen. Auch die Performance des A16-Bionic-SoC, der mit einer 6-Kern-CPU arbeitet, dürfte für viele ein Grund zum Wechsel von älteren iPhone-Modellen darstellen. Bei diesem Deal erhaltet Ihr eine Speicherkonfiguration aus 6 GB LPDDR5 RAM und 128 GB internem Gerätespeicher.

Die Hauptkamera des iPhone 15 hat jetzt einen 48-Megapixel-Sensor. / © nextpit

Allerdings müsst Ihr Euch hier auch mit der Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, der Einschränkung der USB-Geschwindigkeit und der fehlenden Always-On-Display-Funktion anfreunden können. Stören Euch diese Punkte zu sehr, gibt es das Apple iPhone 15 Pro Max derzeit bei o2 mit einem Wechselbonus von 200 Euro für Euch.

Der LogiTel-Deal im Tarif-Check

Schauen wir auf die nackten Zahlen, fällt schnell auf, dass es sich hierbei nicht um ein typisches iPhone-Angebot handelt, dass Ihr in der Regel auf nextpit findet. Denn Ihr schließt hier einen "Freenet green LTE"-Tarif ab, bei dem Ihr Euch im 4G-Netz der Deutschen Telekom bewegt. Ihr könnt 40 GB Datenvolumen verbraten und zahlt für alles zusammen 44,99 Euro monatlich. Zusätzlich zahlt Ihr für das Smartphone noch einmalig 79 Euro sowie eine Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, erhaltet Ihr 150 Euro Wechselbonus.

Eigenschaft LogiTel-Deal Tarif Freenet green LTE Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 40 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44,99 € Einmalige Gerätekosten 79,00 € Anschlussgebühr 19,99 € Versandkosten 4,99 € Gesamtkosten 1.183,74 € Wechselbonus 150,00 € Reguläre Gerätekosten 898,99 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 5,61 € Zum Angebot*

Nach Abschluss des Tarifes müsst Ihr also 283,98 Euro an LogiTel zahlen, um Euer Smartphone zu bekommen. Somit entstehen Gesamtkosten von 1.183,74 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Regulär kostet Euch das iPhone 15 im Netz gerade mindestens 898,99 Euro. Dank des Wechselbonus zahlt Ihr somit gerade einmal 5,61 Euro effektiv zusätzlich für den Handyvertrag obendrauf, was für einen Tarif im Netz der Deutschen Telekom (zur Tarifübersicht) nicht gerade viel ist.

Unser Vergleich: Die besten Smartphones 2023

Möchtet Ihr Euch also das Apple iPhone 15 zulegen und sind Euch eine hohe Bandbreite oder 5G egal, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Gerade Vielsurfer dürften mit 40 GB Datenvolumen mehr als glücklich werden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Muss beim iPhone 15 für Euch ein 5G-Tarif enthalten sein oder ist Euch der Mobilfunkstandard nicht so wichtig, wenn Ihr dafür Geld sparen könnt? Lasst es uns wissen!