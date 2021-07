Android & iOS: Diese 34 Apps und Mobile Games gibt's aktuell umsonst

Zwei Mal pro Woche suchen wir Euch kostenlose Apps für iOS und Android heraus. Dabei schauen wir im Google Play Store und im AppStore nach Pro-Versionen, die es im Rahmen von Rabattaktionen kostenlos gibt. Am heutigen Dienstag könnt Ihr Euch 34 Apps schnappen – vorausgesetzt Ihr seid schnell genug!

Während wir langsam aber sicher aufs Bergfest zusteuern, präsentiert NextPit Euch die neuste Ausgabe der kostenlosen Apps! Dabei präsentieren wir Euch Pro-Versionen von Anwendungen im Google Play Store oder im AppStore, die es im Rahmen von Rabattaktionen kostenlos gibt.

Dabei kann es, dass einige Apps wieder zu kostenpflichtigen Apps geworden sind, wenn Ihr diesen Artikel nicht direkt am Tag der Veröffentlichung lest. Wollt Ihr die Suche dennoch nicht aufgeben, schaut einfach in unseren App-Bestenlisten vorbei.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren alle aber alle aufgeführten Apps kostenlos für Android oder iOS verfügbar. Wenn Ihr zusätzliche Tipps für uns habt, teilt mir das gerne in den Kommentaren mit. Aber apropos Tipp!

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, diese aber aktuell nicht gebrauchen könnt, installiert sie am besten trotzdem. Anschließend deinstalliert Ihr sie und wenn Ihr sie in den nächsten Monaten gebrauchen könnt, lässt sie sich umsonst deinstallieren.

Kostenlose Android-Apps und Mobile Games

Kostenlose Android-Apps

Wirtschaft Rechner Pro ( 0,59 € ) (endet Donnerstag): Berechnet Dinge wie Euren Gewinn, die Marge Eures Betriebs, Zinssatz, Mehrwertsteuer und viel mehr

) (endet Donnerstag): Berechnet Dinge wie Euren Gewinn, die Marge Eures Betriebs, Zinssatz, Mehrwertsteuer und viel mehr Meine musikalischen Partituren ( 2,99 € ): Scannen und Anzeigen von Noten mit Eurem Smartphone oder Tablet. Dazu könnt Ihr die Scrollzeit der Noten verändern und sogar ein Metronom einrichten

): Scannen und Anzeigen von Noten mit Eurem Smartphone oder Tablet. Dazu könnt Ihr die Scrollzeit der Noten verändern und sogar ein Metronom einrichten Contacts Widget ( 0,79 € ) (enthält Werbung): Diese App ist eine Alternative zur Kontakte-App auf Eurem Handy

) (enthält Werbung): Diese App ist eine Alternative zur Kontakte-App auf Eurem Handy Wallpapers Gallery ( 1,79 € ) (enthält Werbung): Mit dieser App könnt Ihr bequem die Bibliothek von Pixabay durchsuchen, um unzählige Hintergrundbilder zu finden

Kostenlose Mobile Games für Android

Kostenlose iOS-Apps und Mobile Games

Kostenlose iOS-Apps

Duck Tech: Der "Weltmeister der Entenrufer" Barnie Calef lehrt die wichtigsten Tipps, um Entengeräusche zu meistern (#wtf)

Inspiration Maps VPP: Organisiert Eure Ideen mithilfe verschiedener Diagramme. Dabei stehen Euch vielfältige Optionen zur Anpassung von Sprechblasen, Pfeilen, Hintergrundbildern und mehr zur Verfügung

Jiff: Ihr wollt Eure Fotos verbessern? Dann könnt Ihr mit dieser Kamera-App Aspekte wie Belichtung, Komposition und mehr verändern

Klipped: Minimalistischer Texteditor, der versucht, Ablenkungen auszublenden und Euch die Freiheit zu geben, Eure Ideen aufzuzeichnen

LE05: Retro-Synthesizer, mit Samples aus den frühen 2000er Jahren

PhotoTangler Collage Maker: Verwandelt Eure Fotos in Collagen, um sie in Apps oder sozialen Netzwerken zu teilen

WorkOther: Erstellt personalisierte Workouts, die Ihr Euch sogar auf Eurer Apple Watch anzeigen lassen könnt

StreetViewMap (bietet In-App-Käufe): Hier erwartet Euch ein Spaziergang durch Bilder, die von Google Street View-Fahrzeugen in mehr als 60 Ländern rund um den Globus aufgenommen wurden

HappyCow: Vegane Lebensmittel finden: Mit dieser App könnt Ihr überall auf der Welt vegane Restaurants finden. Die Community hinter Happy Cow zählt 450.000 Menschen

Enjoy the Sunset: Anzeigen oder Einstellen von Benachrichtigungen auf Eurem Gerät, um zu wissen, wann die Sonne untergeht

pixelcam: Bilder mit Retro-Effekten aufnehmen! Denn wer braucht schon 12 Millionen Pixel, wenn man ein paar Hundert haben kann?

Random (Number Generator): Legt einen Minimal- und einen Maximalwert fest und lasst Euch dann eine zufällige Zahl ausgeben

Kostenlose Mobile Games für Euer iPhone oder iPad

cat&line: Bizarres japanisches Spiel, bei dem man die Katze auf einer auf dem Bildschirm gezeichneten Linie laufen lassen muss ... zumindest glaube ich das!

Peppa Pig: Sporttag: Hier ladet Ihr Euch die iOS-Version des Mobile Games "Peppa Pig: Sporttag" herunter. Mehr Infos habe ich Euch schon in der Android-Sektion zusammengetippt

PicFind: In diesem Mobile Game müsst Ihr Unterschiede in unzähligen Bildern finden. Dabei habt Ihr massig Zeitdruck, sodass es nicht zu langweilig wird

Toppl: Fordert Euer Gehirn mit Rätseln heraus, die Euer räumliches Vorstellungsvermögen testen, und das alles zum Klang eines entspannenden Soundtracks

Digital Dog: Adoptiert in diesem Mobile Game einen virtuellen Hund, kümmert Euch um ihn, füttert ihn und geht sogar mit ihm Gassi – in der realen Welt, mit dem Gerät!

Traffic Brains: Im Grunde ein AMPEL-SIMULATOR! Ist das nicht klasse? Ihr müsst die Ampelphasen auf einer virtuellen Straße kontrollieren

So, das war's für heute! Vergesst nicht, dass wir jede Woche zwei Listen mit kostenlosen Apps veröffentlichen und auch zwischendurch mal eine Gratis-App vorstellen. Schaut also spätestens am Samstag wieder rein, um mehr Gratis-Apps zu finden.

Wenn Ihr abgelaufene Apps findet, lasst uns das bitte in den Kommentaren wissen. Denn während wir unter Android sehen, wie lange ein Angebot noch läuft, ist das unter iOS nicht möglich. Vielen Dank im Voraus!