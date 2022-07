17 kostenlose Apps für Euer Handy: Diese Download gibt's aktuell gratis

In dieser Woche haben wir Euch 17 kostenlose Apps für iOS und Android herausgesucht! Dabei könnt Ihr neben Alltags-Apps auch Mobile Games umsonst herunterladen und Euch viel Spielspaß aufs Handy holen. Worum es bei den Gratis-Inhalten geht, verraten wir Euch in aller Kürze. Also auf geht's und ab zum Download!

Zweimal die Woche zeigen wir Euch Apps, die für wenige Tage kostenlos sind. Regulär müsstet Ihr für die Inhalte Geld zahlen, aber wie am Amazon Prime Day gibt es auch im Google Play Store und im AppStore Rabatt-Aktionen. Wie lange diese laufen, können wir nicht immer nachvollziehen. Findet Ihr in diesem Artikel also eine kostenpflichtige App, ist das keine böse Absicht. Sondern eine Chance für Euch, uns in den Kommentaren darauf hinzuweisen.

Wollt Ihr selbst nach kostenlosen Apps suchen, empfehle ich Euch Antoines Artikel. Dort erzählt er Euch, wie Ihr sicher kostenlose Software für iOS und Android findet.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine App für die Zukunft sichern, könnt sie aber auf dem Handy noch nicht gebrauchen? Dann ladet sie Euch kurz herunter und löscht sie direkt – denn so könnt Ihr sie auch in Zukunft wieder herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Auto-rotate Control Pro ( 2,89 € ): Über diese App haben wir schon einmal ausführlich berichtet: Ihr könnt genau einstellen, bei welcher App Euer Handy die Display-Rotierung sperrt.

): Über diese App haben wir schon einmal ausführlich berichtet: Ihr könnt genau einstellen, bei welcher App Euer Handy die Display-Rotierung sperrt. 80er Musik Radio Pro ( 0,59 € ): Die Musik der 80er-Jahre ist genau Euer Ding? Dann installiert Ihr Euch mit dieser App ein Musikradio, das nur die Musik aus Eurem Lieblings-Genre spielt.

): Die Musik der 80er-Jahre ist genau Euer Ding? Dann installiert Ihr Euch mit dieser App ein Musikradio, das nur die Musik aus Eurem Lieblings-Genre spielt. Dezimal zu Bruch Pro ( 0,50 € ): Eine schlichte App, die Euch beim Lösen von Brüchen hilft.

): Eine schlichte App, die Euch beim Lösen von Brüchen hilft. Wirtschaft Rechner Pro ( 0,59 € ): Noch ein Taschenrechner, der allerdings auf die Wirtschaftswelt zugeschnitten ist. Sicher praktisch, wenn Ihr ein Unternehmen führt – ich bin hingegen schon mit dem 10x10 überfördert!

Kostenlose Android-Handyspiele im Google Play Store

The Lost Lands Dinosaur Hunter ( 0,59 € ): Wolltet Ihr schon immer mal Dinosaurier jagen? Hier gibt's einen Ego-Shooter, in dem Ihr genau das tun könnt!

): Wolltet Ihr schon immer mal Dinosaurier jagen? Hier gibt's einen Ego-Shooter, in dem Ihr genau das tun könnt! Minesweeper Pro ( 1,39 € ): Wer Minesweeper nicht kennt, hat das Internetzeitalter verpasst! Das ist natürlich nicht weiter schlimm, denn Ihr könnt Euch heute eine Smartphone-Portierung ganz umsonst aufs Handy holen!

): Wer Minesweeper nicht kennt, hat das Internetzeitalter verpasst! Das ist natürlich nicht weiter schlimm, denn Ihr könnt Euch heute eine Smartphone-Portierung ganz umsonst aufs Handy holen! 57° North: Über dieses Mobile Game für Android haben wir schon häufig berichtet! Denn die Story ist echt klasse und die AR-Kompatibilität wirklich innovativ. Kennt Ihr noch nicht? Ausprobieren!

Denkspiele PRO ( 2,99 € ): Erinnert Ihr Euch an den Gehirnjogging-Trend aus den frühen 2000ern? Dann holt Euch mit "Denkspiele PRO" eine Alternative fürs Handy.

): Erinnert Ihr Euch an den Gehirnjogging-Trend aus den frühen 2000ern? Dann holt Euch mit "Denkspiele PRO" eine Alternative fürs Handy. G'Luck! ( 0,79 € ): Viel Glück wünsche ich Euch, in diesem knallharten 2D-Plattformer! Das Spielprinzip ist kurios genug, dass ich es in diesem Artikel nicht weiter spoilern möchte!

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple AppStore

Gratis-Apps für Euer iPhone

BillMinder ( 2,99 € ): Eine Finanz-App für Eure iOS-Geräte, die wirklich gut bewertet ist! Mit 4,7 Sternen von 4.300 Usern für gut befunden.

): Eine Finanz-App für Eure iOS-Geräte, die wirklich gut bewertet ist! Mit 4,7 Sternen von 4.300 Usern für gut befunden. Tik Watch (4,99 €) : Ladet Ihr gerne Videos auf TikTok hoch? Dann findet ihr mit "Tik Watch" eine Gratis-App, mit der Ihr Videos schneiden und mit vielen Funktionen bearbeiten könnt.

: Ladet Ihr gerne Videos auf TikTok hoch? Dann findet ihr mit "Tik Watch" eine Gratis-App, mit der Ihr Videos schneiden und mit vielen Funktionen bearbeiten könnt. Fresh Cards (12,99 €) : Eine clevere, kleine App, mit der Ihr Lernkarten erstellen und verwalten könnt. Eine supergute Hilfe fürs Lernen und Studieren!

: Eine clevere, kleine App, mit der Ihr Lernkarten erstellen und verwalten könnt. Eine supergute Hilfe fürs Lernen und Studieren! Finale To Do: Tasks & Widget (1,99 €) : Auf der Suche nach einem Aufgabenverwalter? Dann ladet Euch die App "Finale To Do" für Euer iPhone oder iPad herunter!

: Auf der Suche nach einem Aufgabenverwalter? Dann ladet Euch die App "Finale To Do" für Euer iPhone oder iPad herunter! Healing Vibes Mind Body Health (3,99 €) : Ein wenig Achtsamkeit holt Ihr Euch mit "Healing Vibes Mind Body Health". Der Name ist schrecklich, aber dabei sollt Ihr mit Meditations- und Yoga-Techniken zu Euch selbst finden.

Kostenlose iOS-Spiele fürs iPhone

The Secret of Crimson Manor ( 0,99 € ): Könnt Ihr das Geheimnis von Crimson Manor lösen? Ladet Euch dieses Rätselspiel herunter, für das Ihr sonst 0,99 Euro zahlen müsstet!

): Könnt Ihr das Geheimnis von Crimson Manor lösen? Ladet Euch dieses Rätselspiel herunter, für das Ihr sonst 0,99 Euro zahlen müsstet! Abi: A Robot's Tale ( 0,99 € ) : Mehrfach preisgekröntes Mobile Game, in dem Ihr in die Geschichte eines kleinen Roboters eintauchen könnt. Bewertet mit 3,8 Sternen im AppStore!

: Mehrfach preisgekröntes Mobile Game, in dem Ihr in die Geschichte eines kleinen Roboters eintauchen könnt. Bewertet mit 3,8 Sternen im AppStore! Super Corners™ (1,99 €) : Ein Strategiespiel, in dem es Euer Ziel ist, Zahlen so zu addieren, dass die Summe ein Vielfaches von 5 ist, und dabei die Farben aufeinander abzustimmen.

Das war's schon wieder! Wie immer gilt: Wir versuchen Euch in diesem Artikel, die größtmögliche Auswahl zu bieten – seid Ihr also mit einer heruntergeladenen App unzufrieden, tut uns das Leid – wir übernehmen dafür aber keine Verantwortung.