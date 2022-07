Geleaktes Datenblatt: Wird Nothings erstes Handy dem Hype doch gerecht?

Die wichtigsten Specs des ersten Nothing-Smartphones sind knapp eine Woche vor der offiziellen Vorstellung im Netz aufgetaucht. Mehrere Quellen, darunter ein namhafter Leaker und das Unternehmen selbst, deuten darauf hin, dass Nothings erstes Smartphone dem Hype gerecht wird. Was wissen wir über das Nothing Phone (1) ?

Auf dem offiziellen TikTok-Kanal von Nothing wurde ein Under-Display (UD)-Fingerabdruckscanner des Nothing Phone (1) gezeigt. Aus dem Videoclip geht hervor, dass der Sensor im Display unten in der Mitte platziert ist. Gezeigt wird auch eine eine auffallend schnelle Geste zum Entsperren. Aus diesem Grund gehen Experten davon aus, dass Nothings Sensor mit Ultraschall arbeitet.

Mukul Sharma, ein bekannter Leaker auf Twitter, hat zudem ein Dokument mit weiteren Infos geteilt. Diese beschreibt die Ladefunktionen des Mittelklasse-Handys. Das Listing deutet darauf hin, dass Nothings Phone (1) eine 33-Watt-Schnellladefunktion für kabelgebundenes Laden bietet. Kurios: es wird auch ein Ladegerät mit 45 Watt genannt – eventuell ein Hinweis darauf, dass Ihr das Netzteil separat kaufen müsst.

Nothing Phone (1) Preise und technische Daten

Zu den weiteren Spezifikationen des Nothing Phone (1) gehören ein 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz, ein 4500-mAh-Akku und eine 50-MP-Hauptkamera, die mit einem 16-MP-Ultrawide-Sensor gepaart ist. Der Midranger wird mit bis zu 12 GB RAM, einem Snapdragon 778G+ 5G-Chipsatz und einer einzigartigen Glyph-Rückseite ausgestattet.

Was den Preis angeht, so soll das Gerät einem Amazon-Listing zufolge rund 470 Euro kosten. Inzwischen hat Nothing bereits bestätigt, dass sein Phone (1) nicht in den USA auf den Markt kommen wird.

Glaubt Ihr, dass Nothings erstes Smartphone dem Hype gerecht wird, wenn Ihr den Preis und die technischen Daten lest? Lasst uns Eure Meinung im Kommentarbereich da!