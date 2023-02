Schnell zugreifen! Diese Apps für iOS und Android sind aktuell gratis

Next Pit TV

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, so sagt man. Möglicherweise ist es dann auch schon wieder mit den kostenlosen Apps vorbei, die wir hier für Euch zusammengetragen. Dummerweise wissen wir nämlich nicht, wie lange die eigentlich kostenpflichtigen Anwendungen und Spiele im Google Play Store und im Apple App Store gratis angeboten werden.

Auch diesmal haben wir die Spiele und Apps nicht vorher ausprobiert, seid also wachsam bei und nach dem Download. Nicht, dass Ihr noch in eine In-App-Kauffalle tapst. Ach, noch eine Info: Irgendwie sah es diese Woche sehr spärlich aus, was Apps für Android angeht. Daher haben wir einfach mehr Spiele für Android rausgesucht, da gab es zum Glück mehr zu finden.

Gebt uns doch bitte Bescheid, solltet Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpern. In dem Fall können wir sie nämlich direkt aus der Liste streichen, um anderen die Enttäuschung zu ersparen.

Ihr wollt selbst kostenlose Apps finden? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert jede App, die Ihr grundsätzlich interessant findet – egal, ob Ihr sie gerade braucht, oder vielleicht der Speicherplatz knapp ist. Danach schmeißt Ihr die App vom Handy, da sie eh direkt in Eure App-Bibliothek gewandert ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Spirits Gate EVP ( 1,49 € ): Diese App behauptet, dass sie Geisterstimmen einfangen kann. Probiert sie aus und findet heraus, was dahintersteckt. Wir fürchten ja, dass die App selbst gruseliger ist als jeder Geist.

Aktuell kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Derzeit kostenlose Apps für iOS

Contacts Backup ( 2,99 € ): Ihr solltet alle eure wichtigen Daten in der Cloud speichern – und diese App bietet Euch eine weitere Möglichkeit, dies zu tun.

): Ihr solltet alle eure wichtigen Daten in der Cloud speichern – und diese App bietet Euch eine weitere Möglichkeit, dies zu tun. Photo Vault ( 5,99 € ): Diese App hilft Euch, Eure privaten Fotos... nun ja, privat zu halten.

): Diese App hilft Euch, Eure privaten Fotos... nun ja, privat zu halten. Anchor Pointer Compass GPS ( 3,99 € ): Ihr braucht einen improvisierten Kompass? Mit dieser App ist das kein Problem.

): Ihr braucht einen improvisierten Kompass? Mit dieser App ist das kein Problem. Da Vinci Eye: AR Art Projector ( 9,99 € ): Ihr habt vielleicht kein Auge für Kunst, aber diese App hilft Euch, trotzdem ein wahrer Meister zu werden.

Derzeit kostenlose Mobile Games für iOS

Peppa Pig: Golden Boots ( 3,99 € ): Hier ist etwas, das die Kleinen zu schätzen wissen werden – ein Spiel, mit dem sie die Welt von Peppa Pig erkunden können.

): Hier ist etwas, das die Kleinen zu schätzen wissen werden – ein Spiel, mit dem sie die Welt von Peppa Pig erkunden können. Monster Zombie Hunter ( 9,99 € ): Überall wimmelt es von Zombies, und es liegt an Euch, die Horden mit eurem Verstand und eurem Geschick zu überleben.

): Überall wimmelt es von Zombies, und es liegt an Euch, die Horden mit eurem Verstand und eurem Geschick zu überleben. Drachenflug-Simulator 2 ( 9,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie ein Drache fliegt? In diesem einzigartigen Spiel findet Ihr es raus!

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie ein Drache fliegt? In diesem einzigartigen Spiel findet Ihr es raus! Big Truck Mine Express Racing ( 1,99 € ): Ihr müsst eine Ladung abliefern und dabei zufällig ausgelegten Minen ausweichen.

): Ihr müsst eine Ladung abliefern und dabei zufällig ausgelegten Minen ausweichen. Moto Hero ( 1,99 € ): Ein endloses Motorrad-Rennspiel, bei dem Ihr herausfinden müsst, wie lange Ihr durchhaltet.

): Ein endloses Motorrad-Rennspiel, bei dem Ihr herausfinden müsst, wie lange Ihr durchhaltet. Boxing Manager ( 0,99 € ): Habt Ihr schon mal Football Manager gespielt? Ja? Gut, das hier ist quasi genau so – nur mit Boxen.

): Habt Ihr schon mal Football Manager gespielt? Ja? Gut, das hier ist quasi genau so – nur mit Boxen. Twisty Animal ( 3,99 € ): Die Steuerung und das Spielprinzip sind einfach – tippt nach links und rechts, um den Weg Eures Tieres so zu steuern, dass es nicht gegen eine Wand rennt.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.