Schnell: Diese 25 Spiele & Apps für Android & iOS sind nur jetzt gratis

Das App-Schnäppchen-Team von NextPit war wieder fleißig und hat den Google Play Store und den Apple App Store nach Apps und Spielen für Android und iOS durchforstet, die gerade kostenlos sind. In diesem Artikel findet Ihr 25 kostenlose Tools und Games für Euer Smartphone, für die Ihr normalerweise Geld bezahlen müsstet. Aber schnell: Oft laufen die Aktionen nicht lange.

Da die Angebote oft nur kurz gelten, veröffentlichen wir diesen Artikel zweimal pro Woche mit frischen Apps und Spielen. Es kann aber dennoch vorkommen, dass die Angebote bereits verfallen sind, wenn Ihr diesen Artikel lest. Gerade für iPhone-Apps im Apple App Store sind leider keine Informationen verfügbar, wie lange die Gratis-Aktion läuft.

Tipp der Redaktion: Wenn Ihr in dieser Liste ein spannendes Spiel oder eine nützliche App entdeckt, dann ladet diese am besten sofort herunter – auch wenn Ihr sie gerade nicht unbedingt benötigt. Ihr könnt die Programme anschließend sogar wieder deinstallieren. Nachdem Ihr sie einmal gratis "gekauft" habt, bleiben sie in Eurer App-Bibliothek, und Ihr könnt sie jederzeit wieder kostenlos installieren.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Produktivitäts-/Lifestyle-Apps für Android, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

All Documents Reader PRO (4,49 €) : Hier gibt es eine Komplettlösung für alle verschiedenen Dateiformate, die Ihr auf Eurem Smartphone lesen möchtet.

: Hier gibt es eine Komplettlösung für alle verschiedenen Dateiformate, die Ihr auf Eurem Smartphone lesen möchtet. Spirits Wave EVP Scanner (1,49 €) : Habt Ihr das Gefühl, dass eine andere Person im selben Raum wie Ihr ist, auch wenn Ihr ganz allein seid? Diese App könnte diese Frage ein für alle Mal klären.

: Habt Ihr das Gefühl, dass eine andere Person im selben Raum wie Ihr ist, auch wenn Ihr ganz allein seid? Diese App könnte diese Frage ein für alle Mal klären. Phone Optimizer Pro (4,99 €) : Vielleicht könnt Ihr mit dieser App ein bisschen mehr Leistung aus Eurem Handy herausholen.

: Vielleicht könnt Ihr mit dieser App ein bisschen mehr Leistung aus Eurem Handy herausholen. Contacts Widget (0,99 €) : Fast alle Handys verfügen über eine Art Favoritenliste, aber mit dieser App könnt Ihr sie einfacher verwalten.

: Fast alle Handys verfügen über eine Art Favoritenliste, aber mit dieser App könnt Ihr sie einfacher verwalten. HomeWorkoutPro (1,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr bequem von zu Hause aus schwitzen und fit werden!

Android-Spiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Jungle Collapse 2 (1,49 €) : Ein Kachelspiel, bei dem Eure Hände schweißnass und klamm werden.

: Ein Kachelspiel, bei dem Eure Hände schweißnass und klamm werden. The Wordies (1,49 €) : Wie viele Wörter könnt Ihr in diesem Spiel finden? Jedes Level hat seine eigene Herausforderung.

: Wie viele Wörter könnt Ihr in diesem Spiel finden? Jedes Level hat seine eigene Herausforderung. Cytus II (1,99 €) : Ein Musik-Rhythmus-Spiel, das mit einer wunderschönen Grafik aufwartet.

: Ein Musik-Rhythmus-Spiel, das mit einer wunderschönen Grafik aufwartet. Magnet Balls (0,99 €) : Ein Puzzlespiel, das auch einen wissenschaftlichen Verstand erfordert, der die Regeln des Magnetismus und der Physik beibehält!

: Ein Puzzlespiel, das auch einen wissenschaftlichen Verstand erfordert, der die Regeln des Magnetismus und der Physik beibehält! Blindy (1,99 €) : Wie gut ist Euer Gedächtnis, wenn es darum geht, sich die einzelnen Level zu merken? Dieses Spiel macht seinem Namen als härtester 2D-Plattformer alle Ehre!

: Wie gut ist Euer Gedächtnis, wenn es darum geht, sich die einzelnen Level zu merken? Dieses Spiel macht seinem Namen als härtester 2D-Plattformer alle Ehre! Cooking Kawaii (0,99 €) : Wenn Ihr die Hitze nicht ertragst, solltest Ihr nicht in der Küche stehen. Wie gut seid Ihr in der Küche?

: Wenn Ihr die Hitze nicht ertragst, solltest Ihr nicht in der Küche stehen. Wie gut seid Ihr in der Küche? Epic Heroes War (0,99 €) : Wenn Ihr einen Feind seht, tötet Ihr ihn. So einfach ist das, wenn Ihr Euch in den Levels nach oben arbeitest und mächtiger werdet als je zuvor.

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem USB-Type-C-Anschluss einer der besten Game-Controller für Euer Android-Smartphone.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-Apps für iOS sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

LEDot (0,99 €) : Verwandelt Euer Gerät in ein tragbares Display, das Nachrichten abspielt.

: Verwandelt Euer Gerät in ein tragbares Display, das Nachrichten abspielt. Calendar Widget (0,99 €) : Wollt Ihr alle Euere Termine im Blick behalten? Diese App hilft Euch, den Anfang zu machen.

: Wollt Ihr alle Euere Termine im Blick behalten? Diese App hilft Euch, den Anfang zu machen. CameraX (0,99 €) : Mit dieser App habt Ihr mehr Kontrolle darüber, was Euer iPhone mit seiner Kamera aufnimmt.

: Mit dieser App habt Ihr mehr Kontrolle darüber, was Euer iPhone mit seiner Kamera aufnimmt. Remote Mouse & Keyboard (9,99 €) : Diese App ist ideal, um Euren PC oder Mac aus der Ferne zu steuern.

: Diese App ist ideal, um Euren PC oder Mac aus der Ferne zu steuern. Word Watch (5,99 €) : Ein Tool für die Recherche von Schlüsselwörtern, damit Ihr beim Verfassen von Geschichten so effizient wie möglich sein könnt.

Die iOS-Spiele sind im Apple App Store vorübergehend kostenlos

Cytus II ( 1,99 €) : Ein Musik-Rhythmus-Spiel, das Euch auf Trab halten wird.

: Ein Musik-Rhythmus-Spiel, das Euch auf Trab halten wird. Crazy Run (4,99 €) : Ein Spiel, bei dem Ihr mit nur einem Finger ein Strichmännchen steuert und so lange wie möglich gegen die Zeit anrennt.

: Ein Spiel, bei dem Ihr mit nur einem Finger ein Strichmännchen steuert und so lange wie möglich gegen die Zeit anrennt. Legend of the Moon (0,99 €) : Ein Weltraum-Simulations-Shooter, bei dem Ihr die Menschheit retten müsst, indem Ihr Aliens auslöscht. Typisch.

: Ein Weltraum-Simulations-Shooter, bei dem Ihr die Menschheit retten müsst, indem Ihr Aliens auslöscht. Typisch. Hideout: Early Reading (2,99 €) : Hilf Euren Kleinen, einen guten Start in das Lesen zu haben.

: Hilf Euren Kleinen, einen guten Start in das Lesen zu haben. Curb Ball Game (0,99 €) : Eine Endlos-Demo, damit Ihr Euch mit der Spielmechanik vertraut machen könnt.

: Eine Endlos-Demo, damit Ihr Euch mit der Spielmechanik vertraut machen könnt. Monster Stunts (1,99 €) : Fahrt einen Monstertruck und vollführt verrückte Stunts damit.

: Fahrt einen Monstertruck und vollführt verrückte Stunts damit. Total Conversion (0,99 €) : Ihr schlüpft in die Rolle einer roten Zelle und Euere Aufgabe ist es, alle fremden Objekte zu zerstören...

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem Lightning-Anschluss einer der besten Game-Controller für Apple iPhone..

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Euere Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.