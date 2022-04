Leak zu den Momentum True Wireless 3: Sennheisers Überraschung

Die Sennheiser Momentum 3 sind offenbar schon in voller Pracht im Netz geleakt worden. Neben dem Datenblatt und Produktfotos taucht in den Informationen auch schon ein Preis für Europa auf. Sennheiser-Fans wird das sicher freuen, denn seit dem Release der Momentum True Wireless 2 sind inzwischen über zwei Jahre vergangen.

Sennheiser Momentum 3 mit Verbesserungen bei Konnektivität & ANC

Im Vergleich zum Vorgänger bringen die Sennheiser Momentum 3 einige Designänderungen. Sowohl an den Earbuds als auch am Batteriegehäuse hat Sennheiser Optimierungen vorgenommen. Der abgerundete, überspannte Metallakzent wird durch mehr Kurven ersetzt, wobei der halbe Teil nach unten fließt. Erfreulicherweise ist das Logo der Marke in der Mitte noch immer gut sichtbar platziert.

Was die technischen Daten anbelangt, so sollen die Momentum 3 über eine neuere Bluetooth 5.2-Konnektivität mit einer breiten Palette an Codecs verfügen. So tauchen im Datenblatt unter anderem die Bluetooth-Codecs SBC, AAC und aptX Adaptive erwähnt. Diese sorgen für eine bessere Kompatibilität und auch für besseren Klang und geringere Latenzzeit, die gerade in Zeiten des Video-Streaming-Hypes echt wichtig ist.

Die geleakten Informationen erwähnen auch die Unterstützung von Hybrid Adaptive ANC für die unangekündigten Kopfhörer. Wenn das stimmt, könnte das die Geräuschunterdrückung des Momentum 3 gegenüber dem Momentum 2 deutlich verbessern und flexibler machen.

Ein weiteres spannendes Merkmal ist die Unterstützung des kabellosen Qi-Chargings, das bei den Momentum 2 noch vorhanden war. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 7 Stunden und 28 Stunden bei Verwendung der Ladehülle gleich geblieben. Die Ladezeit wird mit bis zu 90 Minuten angegeben.

Das Sennheiser Momentum 3 TWS wird es in drei Farben geben, darunter in einer weißen Variante / © Sennheiser

Preise & Verfügbarkeit der Sennheiser Momentum True Wireless 3 mit Hybrid ANC

Der vom Lufthansa WorldShop geleakte Preis (kein Scherz!) für die Momentum 3 liegt bei 249 Euro und die Verfügbarkeit wurde ab dem 10. Mai angegeben. Bestätigt wird dieser Preis durch Amazon, die die Kopfhörer kurz für 249 Euro gelistet hatten, bevor die Produktseite wieder offline ging.

Den Fotos zufolge wird es drei Varianten geben: Schwarz, Graphit und Weiß. Diese Farben sind wohl auch auf das Batteriegehäuse abgestimmt. Sennheiser hat bereits versprochen, die neuen In-Ear-Kopfhörer noch in diesem Monat anzukündigen und dann finden wir heraus, ob die Gerüchte stimmen.