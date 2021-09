Sennheiser CX True Wireless im Test: No-Bullshit-Kopfhörer für 129 €

So viel zum Design. Für meinen Geschmack ist es ein sehr konventioneller Look, der sich aber bewährt hat und sehr ordentlich ist. Die IPX4-Einstufung ist ebenfalls ein Pluspunkt.

Schließlich schätze ich immer noch die Möglichkeit, nur einen einzigen Earbud zu verwenden. Aber es ist schade, dass Sennheiser die Kanäle des des Earbuds im Ohr und dem im Case nicht kombiniert. Der einzelne Ohrhörer im Ohr behält also seinen Monokanal, was schade ist.

Der Equalizer ist nach wie vor sehr cool, denn er ermöglicht es, sehr präzise Voreinstellungen zu erstellen – bis aufs Dezibel genau. Die App zeigt an, welcher Audiocodec gerade von den Kopfhörern verwendet wird und bietet ein Verwaltungstool für verbundene Geräte, was ich sehr nützlich finde, zumal die Kopfhörer nicht mit Multipoint-Bluetooth kompatibel sind.

Die großen Touch-Flächen an jeder Hörmuschel unterstützen vier Arten von Kommandos. Je nachdem, ob Ihr einfach, doppelt, dreifach drückt oder lange gedrückt haltet. Es klingt komisch, aber es ist absolut okay, dass Ihr die Belegung nicht anpassen könnt. Wiedergabe, Lautstärke, Sprachassistent – alles ist bereits berücksichtigt.

Audioqualität: Originalgetreuer Klang, der den Unterschied macht

Die Sennheiser CX True Wireless profitieren von denselben 7-mm-TrueResponse-Treibern wie die Momentum 2 TWS und bieten ein ziemlich realistisches Klangbild, das sich von der ultrabassigen Signatur löst, die wir in dieser Preisklasse gewohnt sind.

Hat mir gefallen:

breiter Frequenzbereich 5-21.000 Hz

ausgewogene Audiosignatur

aptX-Codec

Hat mir nicht gefallen:

zu hohe Latenz

die Mikrofone haben Probleme mit Umgebungsgeräuschen

Die TrueResponse-Treiber von Sennheiser finden sich in allen True-Wireless-Kopfhörermodellen / © NextPit

Hier kann der Hersteller meiner Meinung nach seinen höheren Preis im Vergleich zu seinen Mitbewerbern wirklich rechtfertigen. Der Frequenzbereich von 5-21.000 Hz, den der CX True Wireless abdecken kann, ist deutlich größer als bei fast allen Kopfhörern, die für rund 100 Euro verkauft werden. Dadurch kann der Kopfhörer die Bässe sehr genau wiedergeben, ohne sie zu beschönigen, im Gegenteil.

Im Grunde genommen klang die Audiosignatur des Sennheiser CX True Wireless für mich sehr flach, was eine sehr gute Sache ist. Das bedeutet, dass die Wiedergabe des Klangs an der Quelle originalgetreu ist. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was True-Wireless-Kopfhörer der Einstiegsklasse im Allgemeinen tun.

Der massenhaft konsumierte Mainstream-Sound ist ein ultrabassiger Sound, der die musikalische Botschaft übertönt. Dadurch bleiben manche Details verborgen. Denn es ist schwieriger, Unvollkommenheiten zu erkennen, wenn das Trommelfell mit BOOM BOOM BOOM bombardiert wird. Hier fühlt man sich wie eine Fledermaus – man hört alles.

In jedem Fall könnt Ihr die Wiedergabe dank des sehr präzisen Equalizers von Sennheiser sowie der Bass-Boost-Funktion, deren Name für sich selbst spricht, an euren Geschmack anpassen. Außerdem profitiert Ihr von den Codecs SBC, AAC und aptX.

Die 2 Mikrofone in jeder Hörmuschel der Sennheiser CX True Wireless bieten keine außergewöhnlich gute Gesprächsqualität / © NextPit

Was die Mikrofone betrifft, so fand ich die Qualität eher durchschnittlich. Das ist aber bei fast allen True-Wireless-Kopfhörern der Fall. Jede Hörmuschel hat 2 Mikrofone. In Innenräumen ist ein seltsames Echo zu hören, und im Freien nehmen die Kopfhörer alle Umgebungsgeräusche auf, ohne sie herausfiltern zu können.

Beim erneuten Anhören meiner Aufnahmen konnte ich jedoch nicht feststellen, dass meine Stimme komprimiert war. Es ist also ein zweischneidiges Schwert. Ihr könnt Euch selbst gut hören, aber Ihr hört auch alles, was um Euch herum vorgeht.

Die Kopfhörer haben mit einer Sekunde eine besonders auffällige Latenzzeit für Mobile Games. Für das Streaming von Musik oder Filmen verfügen die verschiedenen Dienste über Funktionen, die die Verzögerung kompensieren und fast unmerklich machen.

Wie üblich bietet Sennheiser eine hervorragende Audioqualität, die mich fast vergessen lässt, dass diese CX True Wireless etwas teurer sind als die Konkurrenz.