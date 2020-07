Lego Nintendo Entertainment System: Dieses NES baut Ihr selbst zusammen!

Spielzeug-Hersteller Nintendo packt die Kids der 80er mal wieder am Schopfe und stellt zusammen mit Nintendo das NES zum Selberbauen vor. Die "analoge" Legostein-Konsole kommt am 1. August in den Handel und ist im Preisbereich der Lego-Technik-Sparte angesiedelt.

Wir haben uns gedacht, dass Euch das interessieren dürfte, denn bei uns waren heute einige Gaming-liebende Redakteure ganz aus dem Häuschen. Ich gleich doppelt: Lego und Nintendo – wann war die Welt jemals mehr in Ordnung als zu der Zeit, wo man Sonntagmorgens aufgestanden ist und erst Mal gepflegt gedaddelt hat, bis die Eltern aufgewacht sind?

Umso verständlicher ist es, dass alle Gleichgesinnten 25+ gerade im Netz unter dem Marketing-Video von Lego völlig ausrasten (Der Protagonist pustet sogar einmal beherzt in die Brick-Cartridge – herrlich!) Lego hat in Kooperation mit Konsolen-Hersteller Nintendo ein neues Bastelspielzeug veröffentlicht, das dem Nintendo Entertainment System von 1986 (Veröffentlichung in Europa) nachempfunden ist.

The LEGO Nintendo Entertainment System! Now you're playing with power...and bricks​.https://t.co/rC5mjFfJvo pic.twitter.com/ZGgBll0N4w — LEGO (@LEGO_Group) July 14, 2020

Lego NES nicht komplett nutzbar ohne weiteres Zubehör

Mit dem Set baut man die Konsole, Controller und einen alten Röhren-Fernseher mit urigen Drehknöpfen nach. Obwohl meine Konsolen-Zeit erst mit dem Super Nintendo gestartet war, bin ich hin und weg von dem Spielzeug, das auf den Produktbildern mit Liebe zum Detail besticht.

Sogar eine Cartridge könnt Ihr nachbauen und in das NES einlegen. / © Lego

Das Set besteht aus 2.646 Teilen, wobei ein Controller, die Konsole, Super Mario Bros. als Cartridge und das TV-Gerät mit interaktivem Knauf gebaut werden können. Wer die Mario-Figur auf dem Lego Super-Mario-Starterset "Abenteuer Mario" besitzt, kann diese in einen Schacht am Lego-TV scannen und auf Gegner auf dem Side-Scrolling-Bildschirm reagieren. Die Konsole verfügt zudem über einen aufklappbaren Schacht mit Verriegelungsfunktion und ein Steckmodul für den Controller.

Wer passendes Zubehör hat, kann mit der Konsole interagieren./ © Lego

Lego spricht von einem "äußerst sammelwürdigen Bauset" und lässt sich diese Sammelleidenschaft auch etwas kosten: 224,19 Euro kostet das Lego Nintendo Entertainment System und ist ab dem 1. August offiziell erhältlich. Andere Medien berichteten, das Set sei seit heute im Nintendo-Shop vorbestellbar. Einen entsprechenden Button habe ich aber nicht gefunden (14. Juli, 21:14 Uhr).

Ob wir ein Exemplar in den Händen halten werden? Steht wohl in den Sternen. Die Marketing-Aktion rund um die Lego-Nintendo-Konsole ist den Herstellern aber meiner Meinung nach mehr als gelungen.