Gaming-Deal: Samsung Galaxy S21 FE + Xbox Series S zum Bestpreis

Heute haben wir einen ganz besonderen Deal für die Gamer unter Euch herausgesucht. Denn aktuell könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy S21 FE zusammen mit einer Xbox Series S im Vertrag bei Media Markt sichern. Im Tarif von Freenet zahlt Ihr für das gesamte Bundle gerade einmal 24,99 Euro im Monat. Ihr habt Bock auf das Smartphone und die Konsole? Dann haben wir alle Infos in diesem Tarif-Check für Euch.

Ob Playstation 5 oder Xbox Series S: An eine der neuen Konsolen zu kommen, kann sich als richtige Geduldsprobe herausstellen. Neben langen Wartezeiten kommen mitunter hohe Kosten für die Geräte auf Euch zu. Umso besser also, wenn Ihr sie als Zugabe mit einem neuen Smartphone erhaltet. Bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell das Samsung Galaxy S21 FE zusammen mit der Xbox Series S und einem Mobilfunktarif von Freenet sichern.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S21 FE inkl. Xbox Series S

Das Smartphone nutzt einen 6,4 Zoll großen Dynamic-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Triple-Kamerasystem besteht aus jeweils 12 Megapixel starken Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras. Eine 8-Megapixel-Telekamera rundet das Trio ab. Der Snapdragon 888 sorgt für die nötige Leistung, dazu gibt's 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Auch Antoine ist in seinem Test vom Samsung Galaxy S21 FE wirklich überzeugt.

Lohnt sich das Samsung-Bundle bei Media Markt?

Neben dem Samsung Galaxy S21 FE und der Xbox Series S erhaltet Ihr natürlich noch den passenden Tarif. Hierbei handelt es sich um eine Allnet-Flat von Freenet im Netz der Telekom. Normalerweise erhaltet Ihr bei diesem Tarif 6 GB Datenvolumen monatlich, allerdings erhöht der Anbieter dieses auf insgesamt 10 GB pro Monat. Hierbei surft Ihr mit einer maximalen Bandbreite von 25 MBit/s. Alle Details könnt Ihr unserer nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle entnehmen.

Bundle-Übersicht Eigenschaft Freenet Tarif + Galaxy S21 FE + Xbox Series S Datenvolumen 6 GB + 4 GB Allnet-Flat? Ja 5G? - Netz Telekom Bandbreite Max. 25 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 Euro Einmalige Kosten (Geräte) 79,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 718,75 Euro Effektive monatliche Kosten ~29,95 Euro Zum Angebot

Wie Ihr seht, zahlt Ihr nach Abschluss der Mindestlaufzeit insgesamt 718,75 Euro, was effektiven monatlichen Kosten in Höhe von 29,95 Euro entspricht. Ab dem 25. Monat erhöhen sich die monatlichen Kosten auf insgesamt 26,99 Euro, was sich dann einfach nicht mehr lohnt.

Allerdings ist das Angebot für die Hardware und die ersten 24 Monate wirklich interessant. Denn kauft Ihr die Geräte ohne Vertrag, kostet Euch das Smartphone bereits circa 500 Euro — und die Konsole noch einmal mindestens 255 Euro. Die Hardware ist mit Vertrag also günstiger als ohne!

Lest auch: Weitere Angebote findet Ihr in unserer großen Media-Markt-Tarifübersicht!

Allerdings müsst Ihr mit einem eher mäßig guten Tarif rechnen. Denn mit maximal 25 MBit/s solltet Ihr besser vom Streaming in HD-Qualität absehen. Außerdem solltet Ihr den Vertrag nicht abschließen, wenn Ihr nur die Konsole möchtet – oder Ihr müsst das Smartphone eben verkaufen. Sucht Ihr allerdings nach einem neuen Smartphone und seid zusätzlich Gamer auf Xbox-Suche, dann ist das Angebot wirklich sehr gut.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist eine Konsole eine interessante Zugabe für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.