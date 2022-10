OnePlus Nord Watch zum günstigen Preis offiziell vorgestellt

Die neue Nord Watch von OnePlus ist die erste rechteckige Smartwatch des Unternehmens. Sie hat ein 1,78 Zoll großes AMOLED-Display (45 mm in der Diagonale) mit 326 ppi und besteht aus einer Kombination aus Zinklegierung und Kunststoffgehäuse. Das Armband hingegen besteht aus Silikon, das an der Edelstahlschließe befestigt ist. Die Uhr wiegt 35,6 Gramm ohne Armband und ist nach IP68 wasserdicht.

Grundlegende Smartwatch-Funktionen

Wie die meisten Einsteiger-Smartwatches verfügt auch die OnePlus Nord Watch über eine kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffs. Zusätzlich zum weiblichen Zyklus gibt es auch eine Schlaf- und Stressüberwachung. Im Bereich Fitness werden bis zu 105 Sportarten unterstützt, was weniger ist als beim Xiaomi Mi Band 7 Pro sind.

Die OnePlus Nord Watch ist in Deep Blue oder Midnight Black erhältlich. / © OnePlus / Screenshot by: NextPit

Das Wearable hat kein eingebautes GPS und nur 256 MB RAM. Stattdessen sind die Nutzer:innen auf die über Bluetooth 5.2 verbundene Smartphone-Verbindung angewiesen, wenn sie ihre Läufe mit GPS verfolgen wollen.

Es fällt auf, dass OnePlus bei den intelligenten Funktionen Abstriche macht. Denn Bluetooth-Sprachanrufe und Sprachassistenten werden nicht unterstützt. Ihr müsst Euch beispielsweise für die Amazfit GTS 4 und GTR 4 entscheiden, wenn Ihr Anrufe entgegennehmen oder Musik direkt über Eure Armbanduhr hören möchtet.

Akku und Preis der OnePlus Nord Watch

Aber der ausdauernde Akku der OnePlus Nord Watch macht die fehlenden Funktionen wieder wett. Der 230 mAh starke Akku der smarten Uhr hält bei normaler Nutzung 10 Tage. Im Energiesparmodus sollen es laut OnePlus sogar 30 Tage sein. OnePlus verkauft die Nord Watch in Indien für 6.999 indische Rupien ohne Rabatt. Das wären hierzulande umgerechnet knapp 87 Euro. Sie ist in Schwarz oder Blau erhältlich. Es ist unklar, wann und zu welchem Preis OnePlus sie auf anderen Märkten einführen wird. Da die OnePlus Watch bereits in vielen Regionen erhältlich ist, kann man davon ausgehen, dass die OnePlus Nord Watch ebenfalls bald in anderen Ländern auf den Markt kommen wird.

Ist Euch ein eingebautes GPS wichtig? Lasst uns wissen, auf welche anderen Smartwatch-Funktionen Ihr Wert legt.