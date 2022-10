Xiaomi 12T und 12T Pro: Sei auch du live beim Launch dabei!

Das lange Wochenende ist geschafft und wir starten in die verkürzte Woche, welche gleich mit einem echten Highlight beginnt. Xiaomi hat zum ersten mal für eine globale Produktpräsentation nach München geladen. Der chinesische Hersteller hat selbst schon verraten, dass uns die beiden Android-Smartphones Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro erwarten. Ebenfalls bekannt ist ein preiswertes Redmi Pad, welches starke Anleihen an das Xiaomi Pad 5 besitzt.

Xiaomi lädt heute nach München

Es wird das Xiaomi 12T und 12T Pro erwartet

Wir präsentieren euch den Video-Livestream

Xiaomi Launch-Event im Livestream, mit deutlich mehr als nur die Xiaomi-12T-Serie

Seit knapp einer Woche haben wir Gewissheit: Nach vielen China exklusiven Produktvorstellungen, sind nun endlich auch wir wieder dran. Heute Nachmittag um 14:00 Uhr deutscher Zeit, wird Xiaomi ein echtes Produkt-Feuerwerk entfachen. Auf dem hauseigenen Twitter-Kanal hat man das lange Wochenende gut genutzt und so ziemlich alles im Vorfeld verraten, was uns heute in München erwartet. Wir werden natürlich für Euch direkt vor Ort sein, um schnellstmöglich über die wichtigsten Produkte zu berichten.

Nur das Xiaomi 12T Pro hat die 200-MP-Kamera an Bord. / © Xiaomi

Allen Voran wären da natürlich das Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro zu nennen. Praktisch das zweite Android-Smartphone, nach Motorola und dem Edge 30 Ultra, das zweite 200-Megapixel-Kamera am Markt. Weiterhin soll es auch ein unter 250 Euro preiswertes Redmi Pad, mit starken Anleihen zum kantigen Aluminiumgehäuse des Xiaomi Pad 5 geben. Doch damit haben wir noch kein Produkt-Feuerwerk. Daher gibt es auch noch einen Xiaomi TV Q2, ein Xiaomi Robot Vacuum X10+ und ein Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Ob und wenn was uns der chinesische Konzern unter dem Motto "Make Moments Mega" heute um 14:00 Uhr noch aus München vorzustellen hat, könnt Ihr unter dem hier eingebundenen Video verfolgen. Direkt nach dem Xiaomi-Launch-Event erwarten Euch bei NextPit direkt weitere Beiträge und Videos zum Thema. Stay tuned!