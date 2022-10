Google Stadia Controller: Comeback oder Kompost?

Wir hatten bereits darüber berichtet: der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia wird im Januar 2023 seinen Service einstellen. Und wenn die online getätigten Investitionen von Google zurückgezahlt werden, fragen sich nun einige Menschen, was denn mit dem WLAN-tauglichen Stadia-Controller passiert. Denn dem fehlt mangelnder Bluetooth-Freischaltung die Kompatibilität anderweitig eingesetzt zu werden. Produziert das sonst so umweltbewusste Unternehmen nun Elektroschrott in Massen?