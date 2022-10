Google Pixel Watch : vermutlich gratis zum Pixel 7 Pro dazu

Am 6. Oktober haben die Gerüchte rund um die beiden Smartphones Google Pixel 7 und 7 Pro , als auch der smarten Google Pixel Watch ein Ende. Doch bis dahin nehmen am Tag der Einheit noch einmal die gewollten und ungewollten Veröffentlichungen an Informationen an Fahrt auf. Wir fassen für Euch einmal zusammen, was am Wochenende so bekannt wurde.

Next Pit TV

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Am kommenden Donnerstag, den 6. Oktober , wird Google um 16:00 Uhr deutscher Zeit, seinen Launch-Event im New Yorker Stadtteil Williamsburg abhalten. Was präsentiert wird, hat Google selbst schon sehr früh verraten . Die beiden Google Pixel 7, eine Google Pixel Watch und mindestens ein neues Nest-Produkt. Heute wollen wir uns noch einmal zu allen gesammelten Daten des vergangenen Wochenendes eingehen, welches recht umfangreich im Bezug auf die smarte Uhr waren. Zwar hat Google selbst auch schon ein Video bereitgestellt, was zumindest die Fragen des Designs beantwortet, doch das wohl heikelste Thema ist und bleibt bis Donnerstag der Preis.

Und den gab nun Amazon Deutschland für einen kurzen Augenblick bekannt. Denn dort wurde das WLAN-Modell für 356,79 Euro zum Kauf angeboten. Ausgeliefert, sollte die Google Pixel Watch am 13. Oktober. Tatsächlich erscheint uns der krumme Preis eher als eine Art Platzhalter, der dennoch verdächtig nahe an die Preise des Tippgebers Roland Quandt kommt. Der hatte zuvor veröffentlicht, dass das WLAN-Modell 379 Euro und die LTE-Variante der Pixel Watch, 419 Euro kosten werde. Scheint sich der Preis doch so hoch einzupendeln?

Zumindest liefert die selbe Person nun einen kleinen Hoffnungsschimmer am Google-Horizont. Denn Erstbesteller eines Google Pixel 7 Pro sollen in einigen Ländern die smarte Uhr gratis dazu bekommen. Beim Basismodell des Pixel-7-Smartphones werden im Pre-Order "nur" die Pixel Buds Pro geliefert. Diese Vorbesteller-Phase scheint vom 6. bis zum 13. Oktober zu gehen. Hoffen wir das Deutschland auch zu "diesen Ländern" gehört.

Amazon Deutschland ist mal wieder der Erste mit verstärkten Verkaufsambitionen. / © Google

Das Google zum einen 6 Monate gratis ein Fitbit-Premium-Abo bietet und Google Maps, als auch Google Wallet funktionieren werden, war bereits bekannt. Das hingegen Google Mail und der Google Kalender von der Uhr aus autark (4G/LTE-Modell) nutzbar sind, haben wir erst durch das Amazon-Verkaufsangebot erfahren dürfen. Über reddit wurde das Material gesichert, da Amazon das Angebot schnell wieder zurückgezogen hat. Daraus gehen die optional erwerbbaren neuen Armbänder hervor, welche natürlich nicht standardisiert sind. Weiterhin wissen wir nun auch von einer Herzfrequenz-, EKG- und SOS-Funktion, einem magnetischen Ladepad mit USB-Type-C-Port, und einer Laufzeit von 24 Stunden mit nur einer Ladung. Was Apple kann, kann Google schon lange. Ich persönlich empfinde im Jahre 2022 die kurze Laufzeit als eine Frechheit. Doch was will man von einem knapp 300 mAh schwachen Akku schon erwarten.

Den Schutz des Displays übernimmt ein Corning Gorilla Glas und für Wasserspiele soll die Google Pixel Watch nach ATM5 (getestet bei einer Wassersäule von 50 Metern), dank Edelstahlgehäuse zertifiziert sein. Selbstredend ist auch die Sprachsteuerung Google Assistant an Bord der Wear-OS-3.x-Smartwatch. Nun, lange müssen wir ja nicht mehr warten, bis uns Mountain View am Donnerstag die fehlenden Informationen liefert. NextPit wird Euch noch am selben Abend umfassend informieren.