Magic Leap 2: Die Augmented Reality kommt nach Europa

Das US-Start-up-Unternehmen Magic Leap war 2010 mit seinen Visionen zur Augmented Reality lang seiner Zeit Voraus. 2018 folgte nach einem spektakulären Concept Video die Präsentation der Magic Leap One . Leider viel zu teuer. Nun nimmt das Unternehmen einen zweiten Anlauf mit der Magic Leap 2. Und das zu unserer Überraschung nicht nur in den USA, sondern auch in Europa.

Berühmtes AR-Start-up ist mit der Magic Leap 2 zurück

Die AR-Brille Magic Leap 2 kommt auch zu uns nach Europa. / © Magic Leap

Wem das 2010 von Rony Abovitz gegründete Start-up-Unternehmen aus Florida nichts sagt, sei an dieser Stelle schnell ins Boot geholt. Knapp 2,6 Milliarden US-Dollar hatte das Unternehmen zum Start von Investoren wie Google und der Alibaba Group eingesammelt. 2018 kam AT&T als Partner hinzu und es erschien die Magic Leap One US-exklusiv. Jeder kennt vermutlich das berühmte Concept-Video "Just another day in the office at Magic Leap". Wir haben es für euch hier noch einmal eingebunden. Ende Mai 2020 gab Rony Abovitz seinen Rücktritt als CEO zugunsten der ehemalige Microsoft -Managerin Peggy Johnson bekannt und sammelten noch einmal 350 Millionen US-Dollar ein. Nun hat das Unternehmen mit der Magic Leap 2, ein Nachfolge-Modell des Augmented-Reality-Headset veröffentlicht. Mit dem großen Unterschied, das auch wir es nun unter anderem in Frankreich, der Schweiz, Österreich und auch Deutschland kaufen können.