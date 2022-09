Google Pixel Watch, Pixel 7 und Pixel 7 Pro: Live-Event am 6. Oktober

Heute ist "Apple Day" – und passend dazu kündigt Google ein Event an. Der Internetriese will mit der Google Pixel Watch und dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro , den Konkurrenten iPhone 14 und Apple Watch 8 etwas entgegensetzen. Google hat nun offiziell bestätigt, mindestens diese drei Produkte bei einem Live-Event am 6. Oktober in New York zu präsentieren.

Google lädt zum Live-Event nach New York

Das Event findet am 6. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit statt

Präsentiert werden mindestens das Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch

Live aus New York: Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch

Der YouTuber und selbsternannte Technik-Analyst Jon Prosser sollte also recht behalten: Mountain View wird tatsächlich am Donnerstag den 6. Oktober auf einem Live-Event in Williamsburg, New York, die neue Google-Familie präsentieren. Diese besteht nach Aussagen des Konzerns aus der viel zu lang ersehnten Google Pixel Watch, dem Google Pixel 7 und dem Google Pixel 7 Pro. Auch wird Google "Neuigkeiten für das Google Nest Smart Home-Portfolio ankündigen", so Mountain View.

Von den beiden Pixel-Smartphones der neuesten Generation wissen wir bislang, dass sie sich optisch kaum von ihren Vorgängern unterscheiden. Lediglich minimale Display-Differenzen in der Diagonale wurden bislang gerüchteweise kommuniziert. Wir rechnen bei dem Basismodell (Codename „Cheetah“) mit einem 6,3 Zoll großem Panel anstelle der 6,4 Zoll des Google Pixel 6. Beim Pro-Modell (Codename „Panther“) scheint es sogar ein identisch großer Bildschirm zu werden.

Weiterhin ist von einem nagelneuen Prozessor die Rede, welchen wir mit der Modellbezeichnung Tensor GS201 erwarten. Das unter dem Codenamen "Cloudripper" geführte SoC ist erneut in Kooperation mit Samsung entstanden und folgt der recht ungewöhnlichen Tri-Cluster-Konfiguration. Also zwei Prime- (Cortex X2), zwei Performance- und vier Effizienz-Kerne (Cortex A55).

Selbstverständlich werden beide Pixel-Smartphones mit Android 13 erwartet, welches Mountain View ja bereits für die hauseigenen Modelle via OTA-Update (over the air) verteilt.

Lang mussten wir auf die Google Pixel Watch warten

Die Google Pixel Watch ist ist im Grunde eine "never ending story" – nicht zuletzt aufgrund ständiger Gerüchte, welche inzwischen Jahre zurück liegen. Wir hoffen das ihre Technik nicht ganz so alt ist, obwohl erste Berichte auf eine schlechte Akku-Laufzeit hindeuten. Doch lassen wir uns überraschen. Denn der Verkaufsstart der ersten Pixel-Smartwatch sollte auch die Samsung-Exklusivität von Wear OS 3.x beenden. Endlich dürfen auch andere Firmen wie Fossil und Mobvoi das neue Betriebssystem für Wearable nutzen. So zumindest unsere Hoffnung – aber die stirbt ja bekanntlich immer zuletzt.