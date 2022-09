Kostenlos statt 3,29 €: Knackiger Rätselspaß für Android und iOS

Next Pit TV

Der verlorene Schatz 2 kostet normalerweise 2,99 Euro (iOS) bzw. 3,29 Euro (Android)

4,8 Sterne bei Apple, 4,6 Sterne bei Google

keine Werbung, aber In-App-Käufe (nicht notwendig)

Verdammter Clickbaiter Drees: Da erzählt er Euch von einem Rätselspaß, hat mit dem Spiel von Syntaxity aber nur wenige Minuten verbracht. Ich bin dennoch sicher, dass ich schöne Stunden mit diesem Mobile Game haben werde, weil wir Euch die Point-and-Click-Abenteuer wie Enchanted Worlds oder Blackthorne Castle ebenfalls schon ans Herz legten.

Dummerweise weiß ich nur, dass das Spiel für sowohl iOS als auch Android kostenlos ist – nicht aber, wie lange das so bleibt. Meine Empfehlung daher: Ladet Euch das Spiel erst einmal runter – danach kommt Ihr wieder und lest den restlichen Artikel. Aber nicht vergessen, Freunde!

Warum lohnt sich der Download von "Der verlorene Schatz 2"?

Wer bei den anderen Syntaxity-Games glücklich wurde, wird es zweifellos auch bei "Der verlorene Schatz 2". Die Spielidee und -mechanik ist identisch: Ihr klickt Euch durch die optisch schön gestaltete Szenerie und stoßt auf Gegenstände, die Ihr einsammeln müsst und habt viele Puzzles und Knobelaufgaben zu lösen.

Wie gewohnt habt Ihr auch diesmal wieder drei wichtige Gegenstände ständig bei Euch:

Eine Tasche, in die Ihr all Eure Fundstücke packt, die Ihr für spätere Aufgaben benötigt.

Eine Kamera, mit der Ihr In-Game-Screenshots erstellt, die Euch bei den Puzzles helfen.

Eine Karte, die Euch schnell an bereits entdeckte Orte reisen lässt.

Ihr müsst das Rätsel oben lösen, um an den Gegenstand unten zu gelangen. / © NextPit

Dieses Mal verschlägt es Euch in die Nähe der Galapagosinseln. Ihr werdet viele Inseln sehen, Labyrinthe überwinden müssen und vieles mehr. Überall lauern weitere Rätsel, die mal leichter fallen und manchmal echt Hirnschmalz erfordern. Der Schwierigkeitsgrad bleibt jederzeit fair, aber wenn es doch mal nicht hinhauen will, könnt Ihr auch Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt kostenfreie Tipps, allerdings könnt Ihr Euch auch für 99 Cent zusätzliche Hilfe erkaufen.

Aber ganz ehrlich: Ihr müsst dafür kein Geld verschwenden. Weil man a) mit ein wenig knobeln dahinter kommt, es b) die kostenlosen Tipps gibt und man c) munkelt, dass es die Lösungsvideos auch auf YouTube gibt (das habt Ihr aber nicht von mir gehört!).

Auf der Suche nach weiteren Adventure-Spielen? Das sind unsere Empfehlungen für Adventures unter Android und iOS

Ist der Download von "Der verlorene Schatz 2" sicher?

Das Spiel ist frei von Werbung und Ihr benötigt keinen Account. In-App-Käufe gibt es, wie bereits erwähnt – aber keine zwingend notwendigen. Wie immer bei Android-Spielen haben wir auch hier wieder die Privatsphäre-Plattform Exodus befragt. Die spuckt lediglich zwei übliche Tracker und fünf verlangte Berechtigungen aus. Alles, was von Euch verlangt wird, ist im Sinne des Spieles, so dass Ihr bedenkenlos auf den Download-Button klicken könnt!

Verstehe ich sowieso nicht, wieso Ihr "Der verlorene Schatz 2" nicht längst schon installiert habt – ich hab Euch ja eingangs nicht zum Spaß zum Downloaden aufgefordert! Vielleicht bin ich wieder ein bisschen zu euphorisch, denn ich mag diese Reihe von Syntaxity einfach. Knackige Rätsel, entspannte Atmosphäre, die auch durch den chilligen Soundtrack entsteht – da kann ich einfach nicht nein sagen.

Viele andere vermutlich ebenso nicht, denn obwohl das Spiel erst seit Mai 2022 auf dem Markt ist, gibt es schon Hunderte fast ausschließlich lobende Rezensionen bei Google Play und im Apple AppStore. Dabei kommt die Android-Fassung auf 4,6 Sterne, das iOS-Pendant sogar auf 4,8 Sterne. Also, letzte Aufforderung: Runterladen!