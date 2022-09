Kostenlos für iOS & Android: Für diese Apps zahlt Ihr keinen Cent!

Auch diese Woche gibt es wieder Apps und Spiele für Android-Smartphones und iPhones , die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos heruntergeladen werden können. Wir verraten Euch, um welche Downloads es sich handelt und wie Ihr an diese rankommt.

Wenn Ihr NextPit schon eine Weile verfolgt, dürftet Ihr bereits erahnen, was Euch in diesem Artikel erwartet: Der Google Play Store und der App Store von Apple bieten regelmäßig Rabatte und Aktionen an, bei denen Ihr kostenpflichtige Inhalte nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhalten könnt. Wir sammeln diese Freebies und listen sie hier für Euch auf.

Aber anders als bei unserer Liste der fünf besten Apps der Woche probieren wir die Apps nicht vorher aus. Seid also ein bisschen vorsichtig, bevor Ihr in eine Geldfalle tappt, denn einige Apps können noch Mikrotransaktionen enthalten.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Wenn ja, ladet sie einmal herunter und deinstalliert sie bei Bedarf. Auf diese Weise wird sie zu Eurer Liste der gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder herunterladen, wenn Ihr sie nutzen wollt.

Kostenlose Apps für Euer Android-Telefon

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Awf Mnml Glow ( 1,99 € ): Diese App ist mit Wear-OS-Geräten kompatibel und bietet einen schönen Leuchteffekt im Batteriestatus beziehungsweise für Euer Schrittziel mit zahlreichen Farbkombinationen zur Auswahl. Perfekt für Smartwatch-Fans, die mal etwas anderes wollen.

): Diese App ist mit Wear-OS-Geräten kompatibel und bietet einen schönen Leuchteffekt im Batteriestatus beziehungsweise für Euer Schrittziel mit zahlreichen Farbkombinationen zur Auswahl. Perfekt für Smartwatch-Fans, die mal etwas anderes wollen. VPN Pro ( 0,99 € ): Jeder braucht eine VPN-App, egal wie lässig Eure Internet-Surfgewohnheiten sind. Wenn Ihr im Moment noch keine habt, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug aufzuspringen.

): Jeder braucht eine VPN-App, egal wie lässig Eure Internet-Surfgewohnheiten sind. Wenn Ihr im Moment noch keine habt, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug aufzuspringen. Qamp Pro MP3 Player ( 1,19 € ): Qamp ist ein leistungsstarker Musik- und MP3-Player für dein Android-Gerät. Er verfügt über einen Equalizer, mit dem Ihr die besten Klangeffekte für Eure Musik oder Eure Stimme erzielen könnt.

): Qamp ist ein leistungsstarker Musik- und MP3-Player für dein Android-Gerät. Er verfügt über einen Equalizer, mit dem Ihr die besten Klangeffekte für Eure Musik oder Eure Stimme erzielen könnt. Crypto Helper ( 0,99 € ): Diese App ist extrem schnell und ein unglaublich sicheres Verschlüsselungstool, das als zweite Schicht über jeder bestehenden oder zukünftigen Anwendung verwendet werden kann. Sie hat ein einfaches Design und speichert keine sensiblen Daten, die später zu Sicherheitsproblemen führen könnten.

Diese Handyspiele sind im Google Play Store kostenlos

Glidey ( 0,99 € ): Glidey ist ein elegantes, entspannendes und inspirierendes Denkspiel. Es ist eine Mischung aus dem Besten, was es an Denkspielen und Umgebungsspielen gibt. Dieses Kugelpuzzle bringt Euch auf eine mentale Suche und bietet viele verschiedene logische Herausforderungen!

): Glidey ist ein elegantes, entspannendes und inspirierendes Denkspiel. Es ist eine Mischung aus dem Besten, was es an Denkspielen und Umgebungsspielen gibt. Dieses Kugelpuzzle bringt Euch auf eine mentale Suche und bietet viele verschiedene logische Herausforderungen! Concrete Defense 1940 ( 0,99 € ): Dieses knallharte Tower-Defense-Spiel versetzt Euch zurück in die Kampfzone des Zweiten Weltkriegs, wo Ihr historische Schlachten erlebt und an ihnen teilnehmt.

): Dieses knallharte Tower-Defense-Spiel versetzt Euch zurück in die Kampfzone des Zweiten Weltkriegs, wo Ihr historische Schlachten erlebt und an ihnen teilnehmt. Quest of Wizard ( 2,99 € ): Quest of Wizard ist ein klassischer Action-Plattformer, der in einer Fantasy-Welt spielt. Kämpft Euch durch schwierige Level voller gefährlicher Fallen und unterschiedlicher Gegner, kämpft gegen Endgegner, sucht nach Truhen mit Gold, öffnet Geheimnisse und lernt und verbessert Eure Zaubersprüche.

): Quest of Wizard ist ein klassischer Action-Plattformer, der in einer Fantasy-Welt spielt. Kämpft Euch durch schwierige Level voller gefährlicher Fallen und unterschiedlicher Gegner, kämpft gegen Endgegner, sucht nach Truhen mit Gold, öffnet Geheimnisse und lernt und verbessert Eure Zaubersprüche. Fastar VIP ( 0,99 € ): Fastar VIP ist ein Rhythmusspiel, das Eure Reflexe sicherlich herausfordern dürfte. Es besticht durch eine wunderschöne Grafik und Musik, die Euch in eine faszinierenden Fantasiewelt einlädt.

): Fastar VIP ist ein Rhythmusspiel, das Eure Reflexe sicherlich herausfordern dürfte. Es besticht durch eine wunderschöne Grafik und Musik, die Euch in eine faszinierenden Fantasiewelt einlädt. Bottle Breaker 3D ( 1,99 € ): Ihr wollt Dampf ablassen, indem Ihr auf Flaschen schießt, aber Ihr habt keine Waffe zur Hand? Keine Sorge, in Bottle Breaker 3D könnt Ihr das in einer sicheren, virtuellen und kontrollierten Umgebung tun.

): Ihr wollt Dampf ablassen, indem Ihr auf Flaschen schießt, aber Ihr habt keine Waffe zur Hand? Keine Sorge, in Bottle Breaker 3D könnt Ihr das in einer sicheren, virtuellen und kontrollierten Umgebung tun. Pirate Defender Premium ( 0,99 € ): In diesem einzigartigen Tower-Defense-Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines Piratenkapitäns, der sein Schiff (und seine Beute!) vor Angriffen schützen muss. Die angreifenden Feinde versuchen, dein Schiff wie verrückte Zombies zu umzingeln, also solltet Ihr Euch eine gute Strategie zurechtlegen, um sie abzuwehren!

): In diesem einzigartigen Tower-Defense-Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines Piratenkapitäns, der sein Schiff (und seine Beute!) vor Angriffen schützen muss. Die angreifenden Feinde versuchen, dein Schiff wie verrückte Zombies zu umzingeln, also solltet Ihr Euch eine gute Strategie zurechtlegen, um sie abzuwehren! MergeDown ( 0,99 € ): Ist das Tetris oder nur ein weiterer Klon des beliebten Spiels? Im Grunde ist es Tetris mit einem Twist: Blöcke fallen herunter und Ihr habt die Aufgabe, die fallenden Blöcke zusammenzufügen, um sie zu entfernen. Allerdings erinnert dieses Spiel zusätzlich an den beliebten Klassiker "2048".

): Ist das Tetris oder nur ein weiterer Klon des beliebten Spiels? Im Grunde ist es Tetris mit einem Twist: Blöcke fallen herunter und Ihr habt die Aufgabe, die fallenden Blöcke zusammenzufügen, um sie zu entfernen. Allerdings erinnert dieses Spiel zusätzlich an den beliebten Klassiker "2048". Demon Hunter Premium ( 0,99 € ): Dieses Spiel ist ein Muss für alle Hack & Slash-Fans, die es satt haben, nur Knöpfe auf dem Bildschirm zu drücken. Dieses actiongeladene Dark-Fantasy-Hack-and-Slash-Spiel verfügt über ein unglaubliches Kampfsystem und fantastische Bosskämpfe. Durch die einzigartige Charaktersteuerung und eine perfekte Mischung aus RPG-Elementen gestalten sich Euer Abenteuer besonders fesselnd.

Kostenlose Apps für dein iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

myDream Universe ( 9,99 € ): myDream Universe ist eine Sandbox-Weltraumsimulation. Beginnt mit einem kleinen Asteroiden, der andere Asteroiden absorbiert, um ein Sonnensystem zu bilden.

): myDream Universe ist eine Sandbox-Weltraumsimulation. Beginnt mit einem kleinen Asteroiden, der andere Asteroiden absorbiert, um ein Sonnensystem zu bilden. Blur Photo ( 2,99 € ): Verwischt automatisch den Bildhintergrund, Gesichter oder Motive in deinem Foto und fügt erstaunliche Unschärfeeffekte hinzu.

): Verwischt automatisch den Bildhintergrund, Gesichter oder Motive in deinem Foto und fügt erstaunliche Unschärfeeffekte hinzu. PXL- mosaic art ( 2,99 € ): PXL (Pixel) erstellt aus Euren schönsten Erinnerungen, die Ihr mit Eurem Smartphone aufgenommen habt, ein neues Mosaikkunstwerk. Die App speichert alle Fotocollagen in einer Auflösung von 1620 Pixeln.

): PXL (Pixel) erstellt aus Euren schönsten Erinnerungen, die Ihr mit Eurem Smartphone aufgenommen habt, ein neues Mosaikkunstwerk. Die App speichert alle Fotocollagen in einer Auflösung von 1620 Pixeln. Insekten Erkennen ( 4,99 € ): Mit "Insekten Erkennen" könnt Ihr jedes Insekt mit deinem iPhone sofort identifizieren. Nehmt dafür einfach ein Foto auf und erhaltet hochpräzise Ergebnisse mit detaillierten Informationen wie Name, wissenschaftlicher Name, Art, Lebenszyklus, Fressfeinde, Verhalten und Population.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

Neo-Monsters ( 0,99 € ): Neo Monsters ist ein fesselndes Strategie-Rollenspiel, das epische 4v4-Schlachten zwischen zwei Teams von bis zu 16 Monstern bietet. Das einzigartige rundenbasierte Kampfsystem ermöglicht es Euch, mächtige Kettenstrategien zu entwickeln, indem Ihr hunderte von Fähigkeiten kombiniert.

): Neo Monsters ist ein fesselndes Strategie-Rollenspiel, das epische 4v4-Schlachten zwischen zwei Teams von bis zu 16 Monstern bietet. Das einzigartige rundenbasierte Kampfsystem ermöglicht es Euch, mächtige Kettenstrategien zu entwickeln, indem Ihr hunderte von Fähigkeiten kombiniert. Der verlorene Schatz 2 ( 2,99 € ): Erfüllt Euren Wunsch nach einer zünftigen Schatzsuche in diesem spannenden Rätselabenteuer auf einer neu entdeckten Inselgruppe im Pazifischen Ozean unweit der Galápagos-Inseln.

): Erfüllt Euren Wunsch nach einer zünftigen Schatzsuche in diesem spannenden Rätselabenteuer auf einer neu entdeckten Inselgruppe im Pazifischen Ozean unweit der Galápagos-Inseln. i Live - Gold Edition ( 1,99 € ): Schenkt Eurem Gerät eine Seele mit i Live. Zieht Euer virtuelles Baby wie im richtigen Leben auf und erlebt ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis. i Live ist der innovativste und realistischste Lebenssimulator, der je geschaffen wurde. Über 5000 Frames für Animationen, dynamische Beleuchtung und Schatten, und das alles in Echtzeit!

): Schenkt Eurem Gerät eine Seele mit i Live. Zieht Euer virtuelles Baby wie im richtigen Leben auf und erlebt ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis. i Live ist der innovativste und realistischste Lebenssimulator, der je geschaffen wurde. Über 5000 Frames für Animationen, dynamische Beleuchtung und Schatten, und das alles in Echtzeit! Rad Trails! ( 3.99 € ): Erlebt das farbenfrohste und fesselndste Motorradrennspiel mit neonfarbener Grafik, das für Motocross-Fans und Gelegenheitsspieler gleichermaßen geeignet ist.

): Erlebt das farbenfrohste und fesselndste Motorradrennspiel mit neonfarbener Grafik, das für Motocross-Fans und Gelegenheitsspieler gleichermaßen geeignet ist. Grim Quest ( 3,99 € ): Grim Quest ist ein klassischer rundenbasierter Dungeon Crawler mit Gothic-Ästhetik und Retro-Vibe. Es spielt in einer düsteren Fantasiewelt mit Lovecraft'schen Horrorelementen und legt mit düsteren Bildern, düsterer Musik und viel geschriebenem Text Wert auf Atmosphäre und das Eintauchen in eine andere Welt.

Wir drücken Euch die Daumen, dass Ihr gefunden habt, wonach Ihr sucht. Falls nicht, melden wir uns Samstag mit weiteren Vorschlägen zurück und wir sind sicher, dass Ihr dann etwas Passenderes findet! Habt Ihr eine kostenpflichtige App in der Liste entdeckt? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis gebt!