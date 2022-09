Im Gespräch mit Sennheiser: Welche Audio-Innovation folgt auf ANC?

Am Rande der IFA 2022 hatte ich die Gelegenheit, mit Christian Ern zu sprechen, bei Sennheiser zuständig für Kopfhörer und Ohrhörer. Wir sprachen über die Audiophilie, True-Wireless-Kopfhörer, Audio-Kopfhörer und "Ambient Awareness", die nach ANC der große Trend bei Audio-Wearables für den Massenmarkt sein soll.

NextPit TV

Wenn ich "kabellose In-Ear-Kopfhörer" oder "Bluetooth-Kopfhörer" sage, denkt Ihr vielleicht auch an Sennheiser, aber wohl zuerst an Sony und Bose. Ja, trotz seiner jahrzehntelangen Marktpräsenz und seines hervorragenden Rufs bei Audiophilen und Audioprofis auf der ganzen Welt ist der deutsche Kopfhörerhersteller auf diesem Markt der Herausforderer. Lest bitte auch mein Hands-on mit den Soundcore Space Q45 Das ging sogar so weit, dass Sennheisers Consumer-Audio-Sparte im letzten Jahr von der Muttergesellschaft Sonova übernommen wurde, um die Position des Unternehmens zu stärken. In einer Zeit, in der viele der Meinung sind, dass es schon audiophil ist, eine MP3-Datei von Spotify in AAC auf AirPods Pro zu hören, muss man sich die Frage stellen: Ist ein Hersteller wie Sennheiser heute wirklich noch relevant? Wenn es nach Sennheiser geht, dann beantworten wir das mit einem klaren "Ja" – und zwar durch die Entwicklung einer ganz besonderen Funktion: dem Transparenzmodus. Dieser Modus ist das Gegenteil der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), bei der die Umgebungsgeräusche verstärkt werden. Warum wird dieses Bewusstsein für die Umgebung bei unseren Kopfhörern immer wichtiger? Diese Frage habe ich Christian Ern von Sennheiser gestellt. Christian Ern ist verantwortlich für den Bereich Kopfhörer bei Sennheiser. / © Sennheiser. Der Komfortfaktor ist in Europa wichtiger als alles andere Stellt Euch vor, Ihr reist nach Japan und bittet einen gewöhnlichen Technikfreak, Euch seine Audioausrüstung zu zeigen. Dann wird er höchstwahrscheinlich mindestens einen DAC aus seiner Tasche ziehen, der mit seinem Smartphone verbunden ist, sowie ein Paar kabelgebundene HiFi-In-Ears. Fiio, Meze, Shure, Hidizs, Thieaudio oder Klipsch,... Marken, die dort viel mehr Mainstream sind als in Europa. Viele tragen auch einen HiFi-Player oder einen tragbaren Verstärker mit sich herum. Macht Ihr denselben Test in Europa, ist es wahrscheinlicher, dass Ihr auf ein altes Paar AirPods von 2016 oder bestenfalls ein Paar AirPods Pro trefft. Natürlich ist audiophile Ausrüstung alles andere als günstig (auch wenn mit knappem Budget einiges möglich ist), aber das ist vor allem eine Frage der Herangehensweise an die Technik.

"In Europa ist der Komfortfaktor viel wichtiger. In Japan ist es ziemlich verrückt, und das im positiven Sinne. Die Leute haben aus der Audiophilie eine eigene Wissenschaft gemacht. Man muss die richtigen Kopfhörer, das richtige Kabel und den richtigen Player haben. Es ist fast eine Gamification der Nutzererfahrung. In Europa steht der Benutzerkomfort an erster Stelle", erklärt Christian Ern. Diese Verbundenheit mit dem "Plug and Play"-Aspekt, bei dem man nur seine AirPods-Packung öffnen muss, um sie mit seinem iPhone zu koppeln, erklärt zu einem sehr großen Teil den Erfolg von Apple auf dem Markt für kabellose Kopfhörer. Und genau das ist der Grund, warum Hersteller wie Sennheiser, Sony oder Bose so sehr an einer tieferen Integration mit Android-Smartphones arbeiten. "Googles Fast Pair und Microsofts Easy Pair sind das letzte nennenswerte Beispiel dafür", erklärt mir Christian Ern. Aber selbst Fast Pair hat Schwierigkeiten, von allen Herstellern richtig implementiert zu werden. Ich persönlich bin immer noch überrascht, wenn ich die Fast-Pair-Animation sehe beim Koppeln neuer Kopfhörer mit meinem Smartphone. Für mich ist das DIE große Herausforderung für Marken wie Sennheiser. Es muss ihnen gelingen, zugänglich genug zu sein, um Mainstream zu werden, und Christian Ern stimmt mir in diesem Punkt zu. Denn die Nachfrage auf Seite der Audiophilen ist vorhanden – aber es bleibt ein Nischenmarkt.