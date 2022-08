IFA 2022: Was Euch auf der Technikmesse in Berlin erwartet

Berlin ist wieder Gastgeber für eine der größten Technologiemessen Europas! Ab dem 2. September dient die IFA 2022 als Schaufenster für Unternehmen wie Samsung, Lenovo, Huawei und viele weitere. Diese bringen neue Produkte auf den Markt und wir verraten Euch in diesem Artikel schon am erste Messetag, worauf Ihr Euch freuen könnt.

Wann findet die IFA 2022 statt?

Die IFA 2022 findet vom 2. bis 6. September auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Das ist richtig, in der Heimat von NextPit! Nachdem die Tech-Konferenz seit 2019 kein Publikum mehr empfangen konnte, wird sie 2022 wieder für Besucher:innen geöffnet. Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren bieten die Organisatoren jedoch auch eine virtuelle Plattform an.

Zusätzlich zu den Konferenzen und Keynotes auf der Hauptbühne der Veranstaltung werden wir endlich wieder durch die Ausstellungshallen und Stände wandern, in denen die Hersteller ihre Produkte präsentieren können. Zu den Tech-Unternehmen, die ihre Teilnahme an der Messe bestätigt haben, gehören Qualcomm, Samsung, Lenovo, Motorola, Oppo, Honor, Huawei, Asus und andere.

Wie immer sind die ersten beiden Tage vor der offiziellen Eröffnung der Messe für die Presse reserviert. Und genau in dieser Zeit können wir die wichtigsten Ankündigungen der Messe erwarten.

Im Folgenden haben wir einige der am meisten erwarteten Ereignisse der Messe aufgelistet und zeigen, was von den großen Herstellern auf der IFA 2022 zu erwarten ist.

Qualcomm auf der IFA 2022

Zu den Unternehmen, die dieses Jahr auf der IFA am meisten versprechen, gehört Qualcomm. Denn auf dem MWC im März hat der US-Chiphersteller große Versprechungen gemacht. Unter dem Motto "Die Eintrittskarte ins Metaverse" präsentierte Qualcomm neue VR/AR-Produkte sowie Partnerschaften mit Herstellern und Netzbetreibern wie T-Mobile.

Qualcomm will die Eintrittskarte ins Metaverse sein! / © Qualcomm

Ich persönlich bin sehr neugierig darauf, was Qualcomm auf der IFA 2022 Neues vorstellen wird. Nicht nur in Bezug auf das Metaverse, sondern auch auf Prozessoren für Smartphones. Seit der Änderung in der Partnerschaft zwischen Samsung und TSMC für die Herstellung von Snapdragon-Chips haben wir einen Sprung in der Effizienz und Leistung der Serie erlebt. Neuesten Gerüchten zufolge könnte das Unternehmen die Veranstaltung nutzen, um die neue Snapdragon 6 Gen 1 Serie vorzustellen.

Bislang ist bekannt, dass Qualcomm-Präsident Cristiano Amon am 2. September um 10 Uhr MESZ eine Keynote halten wird. Außerdem sollte der Hersteller einen Stand haben, an dem er Produkte für 5G und das Internet der Dinge (IoT) vorstellt.

Samsung auf der IFA 2022

Ein weiteres Unternehmen, das während der Messe normalerweise für Aufsehen sorgt, ist Samsung. Mit einer exklusiven Fläche im City Cube Berlin bietet der südkoreanische Hersteller normalerweise ein komplettes Smart Home- und IoT-Erlebnis an. Darüber hinaus ist die Messe auch eine Gelegenheit, neue Produkte wie das faltbare Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 der Öffentlichkeit vorzustellen.

Da sich der Hersteller für die Einführung der wichtigsten Geräte für die zweite Jahreshälfte für exklusive Veranstaltungen entschieden hat, erwarten wir nicht viele Neuigkeiten. Es ist jedoch möglich, dass das Unternehmen eine neue Reihe von Micro-LED-Fernsehern und andere Smart Home-Geräte vorstellen wird.

Wir können uns auf ein Smart Home von Samsung auf der IFA 2022 freuen / © Samsung

Lenovo und Motorola auf der IFA 2022

Im Gegensatz zu Samsung nutzen Lenovo und Motorola die Messe meist, um neue Geräte wie Smartphones und Tablets anzukündigen. Im Jahr 2022 soll das nicht anders sein. Der chinesische Hersteller hat eine Veranstaltung für den 1. September bestätigt, auf der wir eine neue Reihe von ThinkPad-Tablets und -Laptops sehen werden.

Motorola hat vor kurzem das neue Motorola Edge in den USA angekündigt, aber wir haben keine Ahnung, was das Unternehmen 2022 auf der Berliner Messe vorstellen wird. Wir hoffen jedoch, dass wir das neue Motorola Razr 2022, das bisher nur in China erhältlich ist, zu sehen (und zu testen) bekommen.

Das neue Motorola Razr 2022 könnte auf der IFA 2022 am Motorola-Stand zu sehen sein? / © Motorola

Asus auf der IFA 2022

Ein weiteres Unternehmen, das für die IFA 2022 eine Veranstaltung bestätigt hat: Asus! Und zwar am 31. August um 14 Uhr MESZ. Wie bei Lenovo gibt es auch hier eine offizielle Seite mit einem Countdown für die Vorstellung des neuen Zenbook 17 Fold OLED. Wie Ihr auf dem Bild unten sehen könnt, hat dieses Notebook einen flexiblen Bildschirm und bietet Unterstützung für eine Reihe von Zubehör.

Aber bevor Ihr einen News-Flash bekommt: es ist nicht das erste Mal, dass Asus das Gerät vorstellt – das passierte schon auf der CES 2022. Neu ist jedoch, dass das Gerät nun zur Markteinführung bereit ist.

Asus wird das bereits angekündigte Zenbook 17 Fold OLED in Berlin vorstellen / © Asus

Oppo auf der IFA 2022

Nach den letzten News rund um Oppo und OnePlus in Deutschland wird nicht erwartet, dass Oppo auf der IFA 2022 eine starke Präsenz zeigt. Wir haben jedoch eine Veranstaltung in Paris am 31. August bestätigt bekommen, die ab 13 Uhr MESZ weltweit übertragen wird. Ohne großes Geheimnis können wir davon ausgehen, dass der Hersteller die neue Reno-8-Serie vorstellen wird. Um die Veranstaltung live zu verfolgen, steuert einfach den offiziellen YouTube-Kanal des Herstellers an.