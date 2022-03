MWC 2022: Dieser junge CEO will Zuckerberg an den KrARgen

Eines dieser Unternehmen ist (noch!) Lynx, Qualcomms Partner beim Aufbau eines Ökosystems von Mixed-Reality-Geräten. Larroque steht kurz vor der Markteinführung der nächsten Generation von Lynx-R1-Headsets – und erntete heute Nachmittag beim Roundtable von Qualcomm Beifall von den Journalisten für die Aussage, er sei bereit, um einen Platz im Metaverse zu kämpfen:

Wir sind ein sehr engagiertes Team, und wir werden in den kommenden Monaten eine Menge Boden gutmachen.

Darüber hinaus glaubt Larroque, dass Lynx einen Vorsprung vor Facebook auf dem VR-Markt hat. Denn während Zuckerberg nur eine Virtual-Reality-Lösung anbietet, verfügt Lynx über ein Mixed-Reality-Headset. Zusätzlich zur virtuellen Realität bleibt die "echte" Realität als Ebene erhalten, um den Menschen ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten.

Das wird sich in der B2C-Welt und in der B2B-Welt schneller auswirken, als Sie sich vorstellen können. Denn in der Zukunft wird VR eine Untermenge der gemischten Realität sein. Heute haben wir die Quest, die ein fantastisches Produkt ist, das eine Menge Volumen hat, aber es ist nur VR. Und diese Art von Headsets wird AR auf den Tisch bringen und damit eine Menge Anwendungsfälle sowie neue Möglichkeiten, mit der virtuellen Realität zu interagieren.