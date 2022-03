MWC 2022: Tag 1 im Video-Recap – Fritz! wer hast das Fold gestohlen?

Der erste offizielle Messetag des MWC 2022 ist vorbei! Inzwischen ist das NextPit-Team, bestehend aus Camila, Fabi, Antoine und mir, komplett und konnte so noch mehr spannende Neuerscheinungen für Euch sichten. Im Recap des ersten Messetages verrate ich Euch, welche spannenden Releases am 28. Februar 2022 vorgestellt wurden.

Mit schätzungsweise 250 Kilometern mehr auf meinen Nike AirMax, größeren Augenringen als der Jupiter und vielen problematischen Uploads im Messe-WLAN will ich Euch den ersten offiziellen Messetag zusammenfassen. Denn der MWC 2022 fährt am 28. Februar in Barcelona so richtig auf und so gab es Releases noch und nöcher.

Realme, Poco, AVM, Honor und weitere Hersteller haben neue Produkte vorgestellt und wir konnten die meisten davon ausprobieren! Camila hat auf ihrem ersten Termin bei Google unser neuestes Video-Set gefunden – und ich durfte supernette Gespräche mit AVM und Poco genießen. Antoine hingegen hat sich auf Realme konzentriert und ganz viel mit Nothing geredet.

Über Fritz!, faltbare Handys und Fingerschmeichler

Während das Thema Glasfaserausbau in manchen Teilen Deutschland voranschreitet, hat AVM schon einmal die neueste Version ihrer Fiber-Fritz!Box präsentiert. Wie Ihr in meinem Bericht über das Interview mit AVM lesen könnt, gab es auch ein neues Heizungsthermostat zu sehen. Besonders spannend fand ich allerdings das Magic V – Honors erstes Foldable, das wir auf dem MWC 2022 endlich in die Finger bekommen konnten.