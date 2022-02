Umfrage der Woche: Habt Ihr Angst, verfolgt zu werden?

Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die dazu neigt, das Portemonnaie zu verlieren, Schlüssel auf einer Parkbank liegen zu lassen und den Rucksack in der Universitätsbibliothek zu vergessen. Logisch also, dass mir die Idee eines drahtlosen Schlüssel-Trackers gefällt. Aber wie sieht es mit Euch aus? Feiert Ihr die Technologie oder habt Ihr Angst, getrackt zu werden? Klären wir in der Umfrage!

Im Laufe der Jahre sind viele Lösungen entwickelt worden, die uns helfen, verlorene Smartphones und andere Gegenstände wiederzufinden. Gerade Samsung und Apple haben hier für einige Innovationen sorgen können. Nehmt zum Beispiel die AirTags: Sie nutzen die riesige Nutzerbasis von Apple, um ihren Standort zu ermitteln. Wenn Ihr einen mit einem AirTag versehenen Gegenstand zurücklasst und jemand anders mit iOS-Gerät kommt vorbei, wird der Standort an eine App namens "Find My" gemeldet.

Lest auch: Apples AirTag im Test

In letzter Zeit wurden den Behörden jedoch mehrere Fälle gemeldet, in denen AirTags für Stalking verwendet wurden. Apple hat versucht, das Problem in den Griff zu bekommen und versichert, dass das Unternehmen sein Bestes tut, um Sicherheitsbedenken durch Software-Patches zu zerstreuen. Ob solche Lösungen ausreichen, ist ein Thema für einen anderen Tag. Tatsache ist, dass Stalking in letzter Zeit zuzunehmen scheint, und die moderne Technologie dabei eine große Rolle spielt.

Seid Ihr angesichts moderner Stalking-Methoden beunruhigt?

Stalking ist keine neue Praxis. Das Bild von jemandem, der mit einem Fernglas im Gebüsch wartet, ist in den Medien ja fast ein bisschen romantisiert worden. Dass moderne Technologien jetzt Stalking erleichtern, können wir wohl getrost als die Kehrseite der Tech-Medaille bezeichnen.

Snap Map zum Beispiel ist eine Live-Kartenfunktion, die Euren Freunden über die beliebte Messaging-Plattform Snapchat Euren zuletzt aufgezeichneten Standort mitteilt.

Die beliebte schwule Dating-App Grindr ist eine weitere Plattform, auf der Stalking stattfindet und die durchaus gefährlich werden kann. Nutzer:innen können Euch nämlich bis auf den Meter genau sehen. Kommen wir jetzt ohne weitere Umschweife zur ersten Frage in unserer Umfrage der Woche:

Nutzt Ihr Apps, die Euren Standort tracken? Ja

Habe ich in der Vergangenheit genutzt

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So unterhaltsam es auch sein mag, seine Freunde für ein kurzes Gespräch zu orten, so bergen solche Dienste stets auch ein Risiko. Findet jemand Euren Standort heraus, kann es durchaus mal unangenehm oder peinlich werden, selbst wenn keine böswillige Absicht vorliegt.

Aber ich bin neugierig, wie die technisch versierte NextPit-Community mit solchen Problemen umgeht. Was haltet Ihr von den Fortschritten der weit verbreiteten Ortungsgeräte und -dienste?

Beunruhigen Euch moderne Tracking-Technologien? Nein, eigentlich nicht.

Ich bin mir dessen bewusst, aber es gibt noch keinen Grund zur Sorge.

Ich bin mir der Gefahr bewusst, aber die Vorteile überwiegen das Risiko.

Ich bin beunruhigt über den Fortschritt solcher Technologien.

Etwas anderes (bitte in den Kommentaren erklären) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wenn Ihr mich fragt, geht es doch vor allem um Kontrolle. Wer meine Instagram- und Snapchat-Stories sieht, kann ich jedenfalls kontrollieren. Die Entwicklung von Geolokalisierungs-Technologien, die von der breiten Masse genutzt werden kann, empfinde ich jedoch als alarmierend: Ich kann schlicht nicht wissen, ob ich gestalkt werde.

Die Lösungen von Apple tragen wenig dazu bei, dass ich mich sicherer fühle. Eine App, die prüft, ob ein fremder AirTag in der Nähe ist, kann den Verdacht, dass ich verfolgt werde, vielleicht bestätigen – aber vielleicht ist es dann auch schon zu spät.

Abgesehen von einem kompletten Verbot solcher von jedermann genutzten Technologien fällt mir keine andere Lösung ein. Aber was sagt Ihr dazu? Folgt Ihr meinem Ansatz? Oder gibt es eine Lösung für das Tracker-Problem, die ich übersehen habe? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!