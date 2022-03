Xiaomi 12: Flaggschiffe sollen am 15. März nach Europa kommen

Endlich ist ein Termin für den globalen Start der neuen Xiaomi-12-Serie durchgesickert: Am 15. März soll es zumindest in Europa so weit sein. Xiaomi selbst hat den Termin noch nicht offiziell bestätigt.

Gerüchten zufolge stellt Xiaomi die neuen Flaggschiffe am 15. März offiziell vor.

Ein Launch-Event soll auf YouTube stattfinden.

Voraussichtlich auch in Europa mit Snapdragon 8 Gen 1