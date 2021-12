Xiaomi 12 & 12 Pro offiziell vorgestellt: Das erste Flaggschiff für 2022

In und für China hat Xiaomi am 28. Dezember seine neuen Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro vorgestellt. Außerdem gab es auch das Xiaomi 12X zu sehen und weitere Hardware des Tech-Giganten. Hier erfahrt Ihr alles wichtige zu den neuen Spitzen-Smartphones.

Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro sind die ersten Smartphones mit Snapdragon 8 Gen 1

!2-Bit-Display mit 120 Hz beim Xiaomi 12, LTPO-Panel mit 2K-Auflösung beim Xiaomi 12 Pro

120-Watt-Akku beim Xiaomi 12 Pro inklusive Wireless und Reverse Charging

MIUI 13 auf Basis von Android 12 auf allen neu vorgestellten Smartphones im Einsatz

Schon länger wussten wir darüber Bescheid, dass Xiaomi zum Jahresende seine neuen Smartphones der Xiaomi-12-Reihe enthüllen würde. Das ist jetzt in China auch tatsächlich geschehen: Beim Launch-Event gab es jede Menge Hardware zu bestaunen – vorneweg natürlich das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro als neues Flaggschiff der Chinesen.

Xiaomi 12: Das kompakte Flaggschiff-Smartphone

Mit dem Xiaomi 12 liefert uns der chinesische Smartphone-Riese erstmals wieder ein kompakteres Flaggschiff. Das ist natürlich ein wenig schwächer ausgestattet als das Pro-Modell, kann sich aber absolut sehen lassen. Das lediglich 6,28 Zoll große AMOLED-Display mit FullHD+-Auflösung bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz sowie erstmals 12-Bit-Technologie. Geschützt wird das bis zu 1100 Nits helle Display durch Corning Gorilla Glas Victus.

So präsentiert sich die Rückseite des Xiaomi 12 / © Xiaomi

Wie im großen Bruder kommt hier erstmals der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Kombiniert wird das neue SoC je nach Modell mit bis zu 12 GB RAM (LPDDR5) und bis zu 256 GB Speicher (UFS 3.1). Das verbesserte Kühlsystem mit Vapor Chamber soll einer Überhitzung vorbeugen. Im 8,16 mm dünnen Gehäuse verbaut sind Stereo-Lautsprecher, wobei Xiaomi bei beiden Geräten auf Harman-Kardon-Sound setzt.

Bei der Kamera vertraut Xiaomi auf den Sony IMX766 50 Megapixel-Sensor mit f/1.88-Blende. Dazu gesellen sich ein 13 MP Ultraweitwinkel-Sensor mit f/2.4-Blende und 123 Grad, sowie ein Telemakro-Shooter mit 5 MP und f/2.4-Blende. Neu ist die CyberFocus-Technologie, die dazu führen soll, dass spürbar schneller fokussiert wird und auch bewegliche Motive knackig scharf dargestellt werden. Vorne im mittig angebrachten Punch-Hole sitzt zudem eine Selfie-Cam mit 32 Megapixeln.

Im Gerät bringt Xiaomi zudem einen Akku mit 4.500 mAh Kapazität unter, der mit bis zu 67 Watt geladen werden kann. Kabellos gelingt das auch noch mit erstaunlichen 50 Watt, außerdem ist Reverse Charging mit 10 Watt möglich.

Preislich und in Sachen Verfügbarkeit können wir Euch nach diesem China-Launch natürlich noch nichts zum Thema Europa verraten. In China jedenfalls kann man sich das Modell bereits jetzt durch Anzahlung sichern, in den ersten Januartagen wird dann ausgeliefert. Die Preise für China:

Xiaomi 12 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher: 3699 Yuan (ungefähr 514 Euro)

Xiaomi 12 mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher: 3999 Yuan (ungefähr 588 Euro)

Xiaomi 12 mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher: 4399 Yuan (ungefähr 611 Euro)

Xiaomi 12 Pro: Das erste Spitzen-Smartphone fürs Jahr 2022

Auch, wenn das Xiaomi 12 durchaus schon ein stark ausgestattetes Flaggschiff-Phone ist, mit dem Ihr bestens fürs neue Jahr gewappnet seid, legt Xiaomi mit dem Xiaomi 12 Pro da nochmals eine Schippe drauf. Am offensichtlichsten äußert sich das beim größeren und höher auflösenden Display. Die Bildschirmdiagonale wächst gegenüber dem Basismodell auf 6,73 Zoll an, wobei es sich auch hier wieder um ein Curved-AMOLED-Panel handelt.

Bis auf die Größe könnten das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12 Zwillinge sein. / © Xiaomi

Die Auflösung beträgt 3200 x 1440 Pixel, was die Pixeldichte auf 522 ppi erhöht. Auch hier sind Bildwiederholraten bis 120 Hertz möglich, allerdings im Gegensatz zum Xiaomi 12 mit der LTPO-Technologie, die es erlaubt, die Bildwiederholrate sehr variabel einzusetzen – das macht es besonders energieeffizient und akkusparend. Die Leuchtdichte wird mit bis zu 1500 Nits angegeben und die Touch-Abtastrate liegt wie auch beim Xiaomi 12 bei 480 Hertz. Ebenfalls identisch bei beiden Geräten: Der unter dem Display integrierte Fingerabdrucksensor.

Angetrieben wird natürlich auch das Xiaomi 12 Pro vom Snapdragon 8 Gen 1, ebenfalls begleitet von bis zu 12 GB RAM und bis zu 256 GB internem Speicher. Bei der Kamera entscheidet sich Xiaomi auch beim Pro-Modell für eine Anordnung bestehend aus drei Kameras. In diesem Fall handelt es sich jedoch um drei Sensoren mit jeweils 50 Megapixeln, angeführt vom 1/1.28 Zoll großen Sony IMX707 mit 1.22 Mikrometer großen Pixeln.

Die Kamera ist eines der Highlights des Xiaomi 12 Pro / © Xiaomi

Komplettiert wird die Triple-Cam durch eine Ultraweitwinkelkamera sowie der 2X Zoom Telekamera mit f/1.9-Blende. Damit ist das Kamera-Array vielleicht der wichtigste Unterschied zum Xiaomi 12 und sollte die entschieden bessere Kamera-Performance bieten. Der Nachtmodus 2.0 soll bei Nachtaufnahmen für besonders hohe Farbtreue sorgen. Logisch, dass auch hier die CyberFocus-Technologie zum Einsatz kommt und auch der 32-MP-Selfie-Shooter ist identisch wie beim Xiaomi 12.

Der Akku ist mit einer Kapazität von 4600 mAh nur ein klein wenig größer als beim Basismodell, allerdings kann hier mit bis zu 120 Watt geladen werden! Auch hier gilt wieder: Wireless Charging mit 50 Watt und Reverse Charging mit 10 Watt.

Preislich ist das Xiaomi 12 Pro natürlich oberhalb des Xiaomi 12 angesiedelt. Hier sind die für China verkündeten Preise:

Xiaomi 12 Pro mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher: 4699 Yuan (ungefähr 653 Euro)

Xiaomi 12 Pro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher: 4999 Yuan (ungefähr 694 Euro)

Xiaomi 12 Pro mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher: 5399 Yuan (ungefähr 750 Euro)

Übrigens werden beide Modelle in insgesamt vier Farbvarianten angeboten, davon jeweils eine grüne mit Rückseite aus Kunstleder. Wie bereits angesprochen können wir zum Release in Deutschland und den hiesigen Preisen noch nichts sagen, aber wir erwarten/erhoffen einen Start im ersten Quartal 2022. Zum Vergleich: Das ebenfalls im Dezember für China vorgestellte Xiaomi Mi 11 wurde global im Februar gelauncht, das Xiaomi Mi 11 Ultra folgte im März.

Xiaomi 12X und mehr

Zum Xiaomi 12X zeigte sich das Unternehmen deutlich geiziger, was Informationen angeht. Es ist aber mit seinen 6,28 Zoll der etwas schwächer bestückte (Snapdragon 870) Zwilling des Xiaomi 12. Kamera-Array, Akkukapazität, Display – nahezu alles, was über dieses Modell kommuniziert wurde, entspricht ziemlich exakt dem Xiaomi 12. Somit wäre es vermutlich unfair, das 12X als Lite-Variante zu bezeichnen. Preislich geht es hier bereits ab umgerechnet etwa 445 Euro los.

Aber Xiaomi hat bei seinem Launch-Event in China gestern noch weitere Hardware präsentiert, beispielsweise die Smartwatch Xiaomi Watch S1. Trotz qualitativ hochwertiger Ausstattung mit Stahlgehäuse, Saphirglas und Lederarmband verlangt das Unternehmen dafür weniger als umgerechnet 150 Euro.