Loop LiquidCool: So macht Xiaomi seine Smartphones künftig noch cooler

Neue Kühltechnologie "Loop LiquidCool" offiziell vorgestellt

Maximale Wärmeübertragungsleistung wird um bis zu 100 % gesteigert

Erste Geräte mit dieser Kühlung werden für das zweite Halbjahr 2022 erwartet

Heute, am 5. November 2021 hat Xiaomi den Vorhang gelüftet und zum Vorschein kam eine neue Kühlungs-Technologie für Smartphones. Dabei setzt Xiaomi auf eine klassische Vapor-Chamber-Technologie, optimiert sie aber signifikant! Da High-End-SoCs immer wieder für Probleme durch Überhitzung sorgen, ist das eine echt spannende Innovation.

Bessere Kühlung dank Einwegzirkulation

Xiaomis neue Technologie verfügt über ein kreisförmiges Wärmerohrsystem, das sich aus einem Verdampfer, einem Kondensator, einer Nachfüllkammer sowie Gas- und Flüssigkeitsleitungen zusammensetzt. Der chinesische Tech-Riese erklärt die Funktionsweise wie folgt:

"Der Verdampfer, der an der Wärmequelle platziert ist, enthält Kühlmittel, das zu Gas verdampft, wenn das Smartphone unter hoher Belastung steht. Das Gas und der Luftstrom werden dann in den Kondensator geleitet, wo das Gas wieder zu einer Flüssigkeit kondensiert. Diese Flüssigkeiten werden durch winzige Fasern in der Nachfüllkammer absorbiert und aufgefangen, die den Verdampfer wieder auffüllt."