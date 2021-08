Xiaomi Mi Mix 4: Leak enthüllt Unter-Display-Kamera und Snapdragon 888+

Xiaomi Mi Mix 4 – alle Specs geleakt

Qualcomm Snapdragon 888+ an Bord

20 MP Unter-Display-Selfie-Cam vorne, Triple-Cam mit 108 MP hinten

Morgen, Kinder, wird's was geben! Die Chinesen von Xiaomi stellen ja gefühlt eh alle drei Tage neue Smartphones vor, aber wenn morgen in China das Xiaomi Mi Mix 4 enthüllt wird, lohnt es sich, genau hinzuschauen. Die Mix-Modelle stellen immer die Speerspitze dessen dar, was derzeit in ein Smartphone gepackt werden kann und so dürfen wir auch hier wieder ein atemberaubendes Handset erwarten.

Leak bestätigt fast alle Gerüchte zum Mi Mix 4

Xiaomi hat es bislang verstanden, sein Mi Mix 4 schön geheim zu halten, aber knapp vor der erwarteten Präsentation ist es doch passiert: Bei Weibo tauchte der Reviewers Guide auf, dem wir so ziemlich alles entnehmen können, was das Spec Sheet hergibt.

Diesen Infos zufolge wird Xiaomi es auf der Frontseite des 6,67-Zöllers mit einer unter dem Display versteckten Selfie-Cam probieren. Dabei handelt es sich um eine 20-MP-Knipse mit einer Pixelgröße von 1,6 Mikrometern. Kürzlich erst hatte Oppo mit einer Unter-Display-Kamera auf sich aufmerksam gemacht, einige Wochen zuvor ließ auch ZTE von sich hören mit einer neuen Generation der Unter-Display-Cam. Jetzt legt Xiaomi nach und muss beweisen, ob der Hersteller die Kinderkrankheiten der neuen Technologie ausbessern konnte.

Die Fotos mit der Hauptcam des Mi Mix 4 werden sicher schärfer sein als dieses geleakte Bild / © WinFuture.de / Xiaomi

Ob die Qualität mit anderen Kameras mithalten kann, wird sich natürlich erst noch zeigen müssen. Ebenso wie die Qualität der rückseitigen Triple-Cam. Angeführt wird diese von einem 108-MP-Shooter (Samsung Isocell Bright HMX). Außerdem gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln sowie eine 5x-Zoom-Kamera mit 8 Megapixeln. Neulich erst diskutierten wir in unserer Umfrage darüber, wie sinnig die Megapixel-Zahlen bei Smartphone-Cams sind.

120 Hz FHD+-Display mit Dolby Vision

Dem Leak zufolge soll das Mi Mix 4 ein ziemlicher Klopper werden mit einem Gewicht von 225 Gramm. Das ist aber sich auch dem 6,67 Zoll großen Display geschuldet. Das Panel löst mit 2.400 x 1.080 Pixeln auf, bietet eine 10-Bit-Farbtiefe sowie eine 480 Hz Abtastrate und bis zu 120 Hz bei der Bildwiederholrate. Neben HDR 10+ wird im Gerät auch Dolby Vision unterstützt, heißt es.

Geschützt wird das Display durch das Gorilla Glass Victus von Corning. Klingt in Summe alles richtig gut, lässt uns aber erst einmal nicht die Kinnlade herunterklappen. Auch beim Arbeitsspeicher (LPDDR5) und beim UFS-3.1-Speicher gibt sich Xiaomi keine Blöße. Was das SoC angeht, verbaut man im Xiaomi Mi Mix 4 mit dem Snapdragon 888+ das Beste, was die Chip-Profis von Qualcomm derzeit anbieten können.

Beim Akku ist weniger die Kapazität von 4.500 mAh spannend, sondern wieder einmal bei Xiaomi der Umstand, dass hier mit sehr flotten 120 Watt geladen werden kann. Ihr habt sicher noch im Hinterkopf, dass Xiaomi selbst bereits noch schneller laden kann. Selbst kabellos ist man mit 50 Watt schneller unterwegs, als Konkurrenten wie Samsung mit Kabel hinbekommen.

Ladehemmung: Schadet Quick-Charging dem Handy-Akku?

Android 11 inklusive MIUI 12.5 kommt auf dem Device zum Einsatz. Das Mi Mix 4 unterstützt UWB, hat natürlich WiFi 6, 5G und NFC an Bord und liefert Sound aus Harman-Kardon-Speakern. Kurzum: Xiaomi liefert hier das komplette Rundum-Glücklich-Paket, auch wenn wir bislang weder wissen, ob es das Smartphone aus China heraus schaffen wird.

Verfügbarkeit und Preis? Nichts genaues weiß man nicht

Morgen werden wir wohl erfahren ab wann das Xiaomi Mi Mix 4 in China erhältlich ist. Sollte Xiaomi irgendwelche Infos bereithalten, was einen internationalen Launch angeht, so lassen wir Euch das natürlich umgehend wissen. Bis dahin müssen wir eben noch ein bisschen Geduld mitbringen. Das IP68-zertifizierte Smartphone soll in drei Farben verfügbar sein, wobei Käufer:innen aus den Farben Schwarz, Weiß und Grau wählen können.

Bislang sind nicht einmal die asiatischen Preise durchgesickert, aber auch die dürften wir morgen geliefert bekommen. Geht aber mal ruhig davon aus, dass sich Xiaomi diese Ausstattung einiges kosten lassen wird.

Xiaomi Mi Mix 4: Großer Wurf oder einfach nur "noch ein Flaggschiff-Phone"?

Jetzt haben wir Euch die durchgesickerten Facts präsentiert, aber sie lassen mich irgendwie doch ein bisschen zu gechillt zurück. Bei früheren Mi-Mix-Modellen gab es stets große Augen und ungläubiges Staunen, weil Xiaomi nicht einfach nur starke Komponenten verbaute, sondern die Grenzen des Möglichen immer wieder ein bisschen in eine neue Richtung verschieben konnte.

Beim Mi Mix 4 vermisse ich diese kompromisslosen Innovationen ehrlich gesagt, denn selbst eine Unter-Display-Cam ist nun nichts komplett Neues für uns. NextPit möchte gerne mal bei Euch nachhören, ob Ihr das ein wenig anders seht als wir. Seid Ihr uneingeschränkt begeistert von dem, was Xiaomi hier für ein Gesamtpaket schnürt? Oder findet Ihr wie ich auch, dass dieses Flaggschiff-Smartphone zwar stark bestückt ist, aber eben auch irgendwie ein bisschen generisch daherkommt?