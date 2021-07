Umfrage der Woche: Wie wichtig sind Euch Megapixel?

In einer neuen Reihe an Umfragen wollen wir das Interesse an verschiedenen Handy-Features bei Euch abfragen. Den Anfangen machen die Megapixel von Smartphone-Kameras, die immer neue Rekorde brechen. Wie wichtig sind Euch viele Megapixel bei Kameras und wie sehr bestimmt das überhaupt die Qualität der Bilder?