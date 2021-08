iOS 15 in Beta-Version 4: Update bringt neue Funktionen und Optimierungen

Letzte Woche hat Apple ein 1,5 GB großes Update für iOS 15 (19A5307G) veröffentlicht. Die Beta-4-Version beseitigt unter anderem Fehler und ergänzt einige neue Funktionen. Im Artikel erfahrt Ihr, was sich mit dem Update geändert hat.

TL;DR

Zusätzlich zu iOS 15 Beta 4 gab es das Update für iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und macOS Monterey

Highlight der Aktualisierung: Die Änderungen im Browser Safari

Das Update wurde OTA (Over-the-Air) veröffentlicht

Trotz des Umfangs des Updates bringt iOS 15 Beta 4 nur wenige wichtige neue Funktionen. Wir finden Änderungen in der Interaktion mit Safari, einige Optimierungen auf der Widgets-Seite und die überarbeitete MagSafe-Powerbank-Unterstützung auf dem iPhone 12. Unten findet Ihr das Changelog der wichtigsten Änderungen, die mit der iOS 15 Beta 4 Einzug hielten:

iOS 15 Beta 4 brachte Verbesserungen für Safari auf dem iPhone, wie z. B. das Hinzufügen der Teilen-Schaltfläche zur Tab-Leiste und eine Schaltfläche zum erneuten Laden der Seite neben der URL, wie Ihr auf dem Bild unten sehen könnt

Außerdem wird jetzt die Tab-Leiste minimiert, wenn Ihr eine Seite durchsucht. Und durch langes Drücken auf die URL-Leiste erscheint die Option "Lesezeichen anzeigen"

Die Neuerungen waren gering, aber funktionell / © NextPit

Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, ist die Option "Fokusstatus freigeben" jetzt für jeden Kontakt einzeln verfügbar

Beim Hinzufügen einer Gruppe von Smart Widgets haben wir jetzt die Möglichkeit, "Smart Rotation" auszuwählen

Das iPhone 12 hat jetzt die volle Unterstützung für die MagSafe-Batterie

Shortcuts haben eine Option "Zurück zum Startbildschirm" erhalten

Es gibt ein neues Symbol für Benachrichtigungen in den Einstellungen und eine Schaltfläche zum Deaktivieren von Benachrichtigungen in der Bildschirmfreigabe, wenn Ihr SharePlay oder Screen Mirroring verwendet

Das Kamera-Symbol auf dem Sperrbildschirm wurde so verändert, dass der Auslöser nicht mehr vorhanden ist

Was die neuen Funktionen in iPadOS 15 betrifft, so hat Safari jetzt das neue "macOS Monterey"-Design und eine neue XL-Größenoption für das Podcast-Widget.

Zusätzlich zu diesen kleineren neuen Funktionen wurde ein schwerer Systemfehler behoben. Wenn Ihr das Update 19A5307G noch nicht installiert habt, geht zu Einstellungen > Allgemein > Software-Update > Herunterladen und Installieren der neuen Version.

iOS Beta 4 enthält 1,5 GB an Korrekturen und Optimierungen / © NextPit

Wenn Ihr noch warten wollt, bis die endgültige Version von iOS 15 angekündigt wird, könnt Ihr Euch unseren detaillierten Leitfaden mit allen iPhones ansehen, die mit der neuen iOS-Version kompatibel sind.

Wie sieht es aus: Arbeitet Ihr bereits mit der Public-Beta 4 von iOS 15? Was habt Ihr bisher für Neuerungen feststellen können? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.