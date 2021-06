Zweite Generation der Under-Display-Cam verspricht bessere Fotos

Der chinesische Hersteller Visionox präsentierte die zweite Generation seiner "InV see"-Technologie Kameras unter OLED-Panels. Laut der Marke bietet InV see Pro eine bessere Qualität der Fotos und ist außerdem weniger auffällig als die erste Generation.

Die erste Generation dieser Komponente wurde bisher nur im ZTE Axon 20 5G eingesetzt. Das Modell war nicht gerade ein Erfolg bei den Fachmedien, und das lag zu einem großen Teil an der Under-Display-Cam. Vor allem enttäuschten die verminderte Bildqualität der Fotos und die Tatsache, dass der Bereich über dem Kamerasensor je nach Blickwinkel spürbar ist.

Neu angeordnete Pixel

Als Reaktion auf die Kritik kündigte Visionox an, dass InV see Pro über einen neuen Controller und ein neues Design verfügt. Noch wichtiger ist, dass die Pixeldichte erhöht wurde – was möglicherweise mehr Lichterfassung auf dem Sensor unter dem Display ermöglicht – zusammen mit der verbesserten Transparenz der Display-Schichten.

Visionox hat einen nicht identifizierten Prototyp von ZTE (rechts) enthüllt / © Digital Chat Station/Weibo

Auf dem sozialen Netzwerk Weibo teilte das Profil Digital Chat Station ein Foto eines Visionox-Prototyps neben einem ZTE-Handset. Das Bild zeigt eine Veranschaulichung der dichteren Pixelanordnung. Ob die Neuheit den Kamerasensor wirklich besser versteckt, lässt sich anhand des Bildes leider nicht beurteilen.

Es wird vermutet, dass die neue Generation der Technologie wieder auf einem Gerät von ZTE debütieren soll. Das chinesische Unternehmen hatte bereits während des MWC Shanghai einen Prototyp seines zweiten Mobiltelefons mit Kamera unter dem Bildschirm vorgeführt.

ZTE zeigte auf dem MWC Shanghai den Nachfolger des Axon 20 5G / © ZTE

Damals kündigte ZTE eine doppelt so hohe Pixeldichte mit 400 PPI sowie eine Bildwiederholrate von 120 Hz an. Eine weitere unter dem Display demonstrierte Technologie war ein 3D-Sensor (rechts im Bild oben), der zur Gesichtserkennung und zum Objekt-Scannen in drei Dimensionen eingesetzt werden kann.

Weder Visionox noch ZTE haben einen Termin für die Markteinführung der Technologie bekannt gegeben, aber das Profil der Digital Chat Station lässt vermuten, dass wir nicht so lange warten müssen, um zu sehen, ob die neue Generation wirklich die Mängel der ersten behebt.