Ihr habt Euch für ein iPhone 16 entschieden, sucht aber noch nach dem passenden Schutz? Um das neue Stück vor Kratzern oder Schlägen zu bewahren, solltet Ihr Euch besser schnell auch eine entsprechend hochwertige Handyhülle zulegen. Hersteller Pitaka ist hier vorn mit dabei und bietet eine neue Reihe an Hüllen für das iPhone 16 an. Was Ihr von diesen erwarten dürft, erfahrt Ihr hier.

Bei den Hüllen von Pitaka handelt es sich um sogenannte „Backcover“. Sie sollen das Gehäuse Eures neuen Smartphones schützen, sodass Ihr lange daran Freude haben könnt. Dem Namen nach, empfiehlt es sich also noch, ein Panzerglas an der Vorderseite anzubringen. Dadurch bleibt auch die Frontseite des neuen iPhone 16 vor Fallschäden geschützt.

Das Hauptmerkmal der iPhone 16 Hüllen von Pitaka

Das Besondere an den Pitaka-Cases sind die Aramidfasern, aus denen sie hergestellt sind. Dieser Stoff zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Stabilität und eine extreme Wärmebeständigkeit aus. Gleichzeitig gelten Aramidfasern als sehr leicht. Normalerweise wird daraus Material für die Raumfahrt hergestellt. Pitaka webt die Fasern ineinander, wodurch sie optisch an einen Flechtkorb erinnern. Gleichzeitig soll dabei eine ganz besondere Griffigkeit entstehen.

Bei der neuen Reihe könnt Ihr Euch zwischen drei Kategorien entscheiden. Zur Auswahl steht einerseits das Flaggschiff der Marke, eine taktile gewebte Hülle. Andererseits aber auch Hüllen, die ein ultradünnes Design ausmacht und eine weitere Version, die sogar Militärqualität besitzen soll.

Bei den taktilen gewebten Hüllen und jenen mit Militärstandard ist zudem ein NFC-Chip verbaut. Alle Modelle, auch die ultradünne Variante, sind natürlich MagSafe-kompatibel. Nachfolgend haben wir alle Details zu den Hüllen für Euch herausgesucht.

Für Minimalisten: Die ultradünnen Hüllen

Hierbei handelt es sich um die dünnste und gleichzeitig auch leichteste Variante der Hüllen. Die Cases sind insgesamt nur circa 0,85 mm dick und wiegen 17,85 g. Trotz der geringen Dicke sollen die ultradünnen Hüllen den anderen Modellen im Hinblick auf die Sicherheit in nichts nachstehen.

Farblich sind sie eher schlicht gehalten, was sie zu einem optimalen Begleiter im Alltag macht. Alle, die es eher unauffällig mögen, werden hier fündig. Die Cases gibt es in den Farben „Black Grey“, „Forest Green“ und „Ocean Blue“. Hier geht es zu den Hüllen auf Amazon*.

Die Cases in Ocean Blue und Forest Green / © Pitaka

Pitaka hat mit der „SlimBoard Modul 2.0 Technologie“ in diese Hüllen einen Magnetring eingebaut. Dieser soll Euren MagSafe-Anschluss sicher an Ort und Stelle halten. Mit 59,99 Euro sind die ultradünnen Hüllen die günstigste Variante der neuen iPhone-16-Hüllen*. Sowohl die Standard- als auch Pro-Modelle des iPhone 16 werden hier versorgt.

Das Aushängeschild: Die Taktilen Gewebten Hüllen

Wenn Ihr ausgefallene Farbmustern bevorzugt, sind diese Hüllen etwas für Euch. Auch diese gibt es für alle Modelle des neuen iPhones. Sie sind dabei in den vier Farben „Sunset“, „The Milky Way Galaxy“, „Moonrise“ und „Over the Horizon“ erhältlich und kosten jeweils 69,99 Euro bei Pitaka*.

Taktile gewebte Hülle in der Sunset-Variante / © Pitaka

In Zusammenarbeit mit der Streetwear-Marke „Aries“ aus London hat Pitaka noch drei weitere Designs herausgebracht. Diese fallen vorwiegend durch ihr außergewöhnliches Design auf. Das Webmuster dieser Hüllen ist mit der hauseigenen leuchtenden Lumitex™-Faser von Pitaka ausgestattet. Hierbei handel es sich um gewebte, ultradünne Polymerfasern mit Lumineszenzfunktion (durch leuchtende Garne und Aramidfasern). Bereits nach kurzer Zeit im Licht (Sonnenstrahlen, UV-Lampen etc.) aufgeladen, leuchten die grünen Fasern anschließend im Dunklen und verwandeln sich in einen echten Hingucker – auch bei Nacht. Ihr könnt sie in den Varianten „Alien“, „No Problemo“ und „Credit Card“ für das iPhone 16 und das Pro Max zu einem Preis von 79,99 Euro erwerben*.

„No Problemo“, „Alien“ und „Credit Card“ / © Pitaka

Diese Modelle sind mit einer Breite von mindestens 1,20 mm und einem Gewicht ab 24,32 g etwas dicker als die ultradünne Variante. Auch hier variieren die Maße je nach Smartphone-Modell. Wenn Ihr funktional unterwegs sein wollt, ohne Abstriche im Design zu machen, landet ihr hiermit einen echten Volltreffer. Ihr könnt die Hüllen außerdem auf Amazon bestellen*.

Die Schutzhüllen in Militärqualität

Wenn Ihr oft unterwegs seid und Euer Handy dadurch in Mitleidenschaft zieht, solltet Ihr noch mal eine Schippe an Schutz drauflegen. Dafür sind die Schutzhüllen in Militärqualität von Pitaka wie geschaffen, denn diese Handyhüllen sollen sogar Falltest-Standards des Militärs erfüllen. Mit einer Breite von bis zu 1,80 mm und einem Gewicht von maximal 34,8 g sind sie um einiges voluminöser als die beiden obigen Modelle. Allerdings bieten sie auch, laut einer Einschätzung von Pitaka, dadurch den besten Schutz vor äußeren Einflüssen und Schäden. Sie passen auf das iPhone 16 Pro und das Pro Max.

Optisch unterscheiden sie sich dabei kaum von den taktil gewebten Hüllen. So sind sie ebenfalls in den Farben „Sunset“ und „Moonrise“ erhältlich. Mit 89,99 Euro seid Ihr hier dabei. Zusätzlich gibt es noch die Variante in „Black Grey“ für 79,99 Euro*.

Fazit zu den Hüllen von Pitaka

Das Unternehmen hat bei der Herstellung der Cases den Anspruch, eine Fusion aus Funktionalität und Mode zu erschaffen. Gleichzeitig legt Pitaka den Fokus auch auf Nachhaltigkeit. In der Verpackung, wie auch bei der Herstellung der Cases. Wenn Ihr bereit seid, für Euer neues iPhone 16 etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, werdet Ihr hier definitiv fündig. Wenn Ihr kein iPhone besitzt, ist die Website von Pitaka trotzdem einen Besuch wert. Dort findet Ihr nämlich auch praktisches Zubehör für Smartphones von anderen Herstellern wie Google oder Samsung. Alle Hüllen findet ihr auch auf Amazon*.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Pitaka. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.