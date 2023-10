Pitaka MagEZ Case 4 im Test: robuste Luxus-Hülle fürs iPhone 15

Pitake bietet mit dem MagEZ Case 4 robuste und hochwertige Hüllen für Eure neuen iPhone-15-Geräte an. Nicht nur Schutz für Euer Smartphone ist damit garantiert – Ihr könnt Euer iPhone auch kabellos laden und natürlich sonst alle anderen Funktionen nutzen. nextpit verrät Euch, wie sich die 80 Euro teure iPhone-Hülle in der Praxis schlägt.

Pitaka MagEZ Case 4: Design und Verarbeitung

Die MagEZ-Hüllen von Pitaka hinterlassen einen äußerst robusten Eindruck. Die Farbvariationen sind schick und folgen einem bestimmten Design-Stil – und der ist letztendlich natürlich Geschmackssache.

Gefällt mir:

Hüllen sind wirklich superleicht

Sehr dünn, aber dennoch robust

Gefällt mir:

Wenige Farbvariationen

Anfällig für Fingerabdrücke

Das Pitaka MagEZ Case 4 gibt es in vier verschiedenen Farbausführungen. Ihr könnt Euch zwischen zwei grauen und zwei schwarzen Farbvarianten mit unterschiedlichen Farbtexturen entscheiden. Außerdem ist jede Farbausführung für jedes iPhone-15-Modell verfügbar.

Die Pitaka-Hüllen bestehen komplett aus Aramid-Fasern. Laut Pitaka sind diese 5x stärker als Stahl, gleichzeitig aber auch etwa 5x leichter. Wenn Ihr Euer neues iPhone-15-Modell in die Hülle platziert habt, werdet Ihr schnell fühlen, wie gut das Smartphone in der Hand liegt. Zudem wirkt das Pitaka MagEZ Case 4 in unserem Praxis-Test recht rutschfest – sowohl in der Hand als auch auf dem Tisch. Ihr braucht also keine Angst haben, dass der Vibrationsalarm Euer neues iPhone vom Tisch vibriert.

Auch auf der Vorderseite machen die Pitaka-Cases eine gute Figur. Eine Displayschutzfolie ist im Lieferumfang zwar nicht enthalten, doch dafür ziehen sich die Seiten der Hülle unauffällig einen Hauch über das Display. Damit ist das Panel vor Kratzern geschützt, wenn Ihr das Smartphone mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch legt.

Die iPhone-Hüllen haben eine Dicke von 0,95 bis 1,15 mm und wiegen 17 bis 21 g – je nachdem, für welcher iPhone-15-Modell das Case gemacht ist.

Je nach iPhone-15-Modell variiert auch das Gewicht und die Dicke der jeweiligen Hülle von Pitaka. / © nextpit

Bei den uns vorliegenden Test-Exemplaren liegen die seitlichen iPhone-Tasten frei. Wenn Ihr kein Fan davon seid und lieber einen Rundumschutz für Euer iPhone wollt, müsst Ihr Euch zwangsläufig für eine andere Farbausführung entscheiden, bei der die Tasten komplett geschützt sind. Gepolstert ist die Hülle übrigens nirgends – dafür sind alle Kanten und Ecken abgerundet sowie glatt und sorgen so für ein komfortables Gefühl in der Hand.

Der Anschluss und die Tasten werden von unseren Test-Hüllen nicht geschützt. Kein Grund zur Panik – Pitaka bietet das MagEZ Case 4 auch als Rundumschutz an. / © nextpit

Die Rückseite der Hüllen macht einen hochwertigen Eindruck. Einzig, dass die Hüllen Fingerabdrücke förmlich aufsaugen, finden wir sehr schade. Schließlich hat Pitaka eine erhöhte Metalllippe zum Kameraschutz gedacht. Ihr könnt Eure iPhones also bedenkenlos auf den Rücken legen und den Tisch entlang schieben, wie es Euch beliebt – um zerkratzte Kamera-Linsen braucht Ihr Euch hier nicht zu sorgen.

Apropos Kratzfestigkeit: In unserem Test haben wir mit Ritz-Stiften den Härtegrad der Hüllen geprüft. Der Test war kurz und knackig, denn bereits beim 3. Härtegrad haben wir erkennbare Spuren beim Kratzen an der Hülle gesehen und gespürt. Besonders wenn wir auf der schwarzen oder grauen Oberfläche gekratzt haben, haben wir nach unserem Test weiße Rückstände an der Hülle erkannt.

Somit haben die Pitaka-Hüllen den Härtegrad zwei. Mit anderen Worten: Wer sich Mühe gibt, kann auch mit den Fingernägeln leichte Kratzer in der Hülle hinterlassen. Ihr solltet Euer iPhone also lieber nicht zusammen mit Kleingeld in eine Tasche packen, sonst sieht das Case schnell ranzig aus.