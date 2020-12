ZTE Axon 20 5G: Erste Unter-Display-Kamera erntet deutliche Kritik

Das ZTE Axon 20 5G, das erste Smartphone mit einer Selfie-Kamera unter dem Display, kam am Montag, dem 21. Dezember, weltweit auf den Markt. Die US-amerikanische Presse konnte dabei erhebliche Mängel bei der Selfie-Qualität feststellen.

Erinnert Ihr Euch noch? Wir haben Euch vor ein paar Monaten auf NextPit davon erzählt: Das ZTE Axon 20 5G ist das erste Smartphone, das die "Under-Display"-Technologie für seine Frontkamera nutzt. Das Mittelklasse-Smartphone wurde im vergangenen September in China ab 2.198 Yuan, also knapp 240 Euro (ohne Steuern), eingeführt.

Doch seit der weltweiten Markteinführung für 449 Euro ist der Hype etwas abgeflaut. Denn spätestens seitdem das Smartphone seine Selfie-Qualitäten in ersten Testberichten unter Beweis stellen muss, regnet es deutliche Kritik an der neuen Technologie.

Die US-Tech-Presse ist von den ZTE-Selfies des Axon 20 5G nicht gerade begeistert. / © Screenshots: The Verge, Android Authority, Cnet

Zweitklassige Selfies

Das 6,92 Zoll große 90-Hertz-Oled-Display des ZTE Axon 20 5G schien den amerikanischen Testern im normalen Gebrauch keine großen Probleme zu bereiten. In den Artikeln, die ich gelesen habe, wurde das Display als "ganz nett, abgesehen von einer komischen Farbverschiebung [im Bereich der Frontkamera]" beschrieben.

Wie bereits angesprochen, kommt es jedoch bei der Aufnahme von Selfies zu Problemen. The Verge schreibt diesbezüglich : "Ich möchte den Erfolg, eine halbwegs nutzbare Kamera unter einem OLED-Bildschirm zu platzieren, keineswegs schmälern - Hierbei geht es um transparente Materialien, Pixelfilter und Algorithmen, mit denen das gebrochene Licht, das auf den 32-Megapixel-Sensor trifft, korrigiert wird. Das Ergebnis ist leider dennoch eine schlechte Selfie-Kamera"

"Tagsüber macht die Selfie-Kamera des Axon 20 5G weichgezeichnete, unscharfe Bilder mit schwachen Farben und hellen Reflexionen", meint der Kollege von The Verge weiterhin.

Bei Cnet stellte der Tester fest, dass "die Kamera bei dunkleren Bedingungen unter dem Display Schwierigkeiten damit hatte, mitzuhalten. Die Bilder enthielten kaum Details. Tatsächlich waren sie unscharf, besonders in der Nähe der Ränder und hatten einfach nicht die Schärfe, die für ein qualitativ hochwertiges Bild erforderlich ist."

Schließlich erklärt Android Authority in seinem Test, dass "wenn Ihr in der Lage sein wollt, qualitativ hochwertige Fotos oder Videos in Selfie aufzunehmen, Ihr Euch woanders umsehen müsstet. Während die Bilder sicherlich nicht schrecklich sind, ist es fast unmöglich, die Reflexionen im endgültigen Bild von diesem Gerät loszuwerden."

Nicht ausgereifte Technik, was für eine Überraschung ...

NextPit konnte das Smartphone noch nicht in die Finger bekommen. Daher ist es mir derzeit nicht möglich, eine persönliche Aussage über die Qualität der Bilder zu treffen, die mit der Selfie-Kamera unter dem Bildschirm aufgenommen wurden. Schließlich konnte ich das Gerät noch nicht selbst testen.

Darüber hinaus relativierten die amerikanischen Tester ihre Meinung in der Regel dadurch, dass sie erklärten, dass der Preis des Smartphones und der - wenn auch technisch nicht ganz ausgereifte - Erfolg, die Kamera unter dem Bildschirm arbeiten zu lassen, ZTE von seinen Sünden freisprechen könnten.

Die negativen Meinungen meiner amerikanischen Mittester überraschen mich allerdings nicht so sehr. Wie bei jeder ersten Ausführung einer neuen Technologie oder eines neuen Features sind Fehlschläge bei der Einführung unvermeidlich. Dies ist umso weniger eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass andere große Player in der Branche, wie Xiaomi und Oppo, seit Jahren an der gleichen Technologie arbeiten und sich dazu entschieden haben, die Markteinführung nicht zu überstürzen.

ZTE hat sicherlich einen Vorteil darin gesehen, die Ersten auf dem Markt zu sein, wenn es darum geht, ein neues Produkt oder eine neue Funktion zu verkaufen. Im Marketing-Jargon spricht man von TTM oder "Time to market". Also der Zeit, die ein Hersteller zwischen dem Design und der Vermarktung eines Produkts benötigt. Generell gilt: Je länger das TTM, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Produkt auf dem Markt erfolgreich sein wird.

Aber was nützt es, der Erste zu sein, wenn man mit schlechtem Beispiel vorangeht und den geduldigeren Konkurrenten erlaubt, diesen Pioniergeist anschließend mit Füßen zu treten?

