iPhone 13: Mit dieser Technik könnte Apple Downloads beschleunigen

Während insbesondere Technikfans weiterhin beispielsweise auf 120-Hertz-Displays im iPhone 13 hoffen, beschreiben die Analysten von Barclays einige bislang nicht genannte Änderungen, die Apple womöglich mit dem neuen Smartphone vorstellen will. Blayne Curtis, Thomas O'Malley, Tim Long und ihre Partner haben in Gesprächen mit den Lieferanten des iPhone-Herstellers herausgefunden, dass die nächste iPhone-Generation über Wi-Fi 6E verfügen könnte.

Wi-Fi 6E im iPhone 13: Schnellere Datentransfers und reduzierte Latenzzeiten

Konkret verspricht der neue Wi-Fi-Standard dank der Nutzung eines neuen Frequenzbandes im 6-GHz-Bereich unter anderem eine schnellere Datenübertragung bei verringerter Latenz. Dies eignet sich laut der Wi-Fi Alliance beispielsweise für das Streaming von hochauflösenden Videos oder in Virtual-Reality-Anwendungen.

Die reduzierte Latenz kann aber auch bei Spielen von Vorteil für den Nutzer sein und gerade Game-Streaming profitiert von geringen Latenzen bei der Übertragung. Besonders spannend, da Microsoft die neuen iPhone-Modelle offenbar fest in seine xCloud genannte Streaming-Plattform einbindet. Wi-Fi 6E soll aber auch weniger störanfällig sein und könnte so den Frust bei Verbindungs­problemen aus der Welt schaffen.

Dies sind einige der Features und Vorteile, die die Wi-Fi Alliance für Wi-Fi 6E verspricht / © Wi-Fi Alliance

In den USA hatte die Federal Communications Commission (FCC) bereits im vergangenen Frühjahr das Spektrum im 6-GHz-Band für die notwendige unlizenzierte Nutzung freigegeben. Im nächsten Schritt, der Anfang 2021 folgen soll, wollen die Mitglieder Wi-Fi Alliance den weltweiten Einsatz zertifizieren.

Apple unterstützt das klassische Wi-Fi 6 bislang unter anderem im iPhone 11, iPhone 12 und in der aktuellen Variante des iPhone SE (2. Generation). Neben dem iPhone muss aber natürlich auch der Router oder Wi-Fi Access Point die notwendige Technik unterstützen. Es dürfte also noch einige Zeit vergehen, bis Wi-Fi 6E flächendeckend, also auch in Flughäfen oder Bahnhöfen, verfügbar sein wird.

iPhone SE: Schlechte Nachrichten für Fans des Einsteiger-iPhones

Die Analysten konnten bei ihren Nachforschungen aber auch Details zum iPhone SE herausfinden. Derzeit soll Apple keine Pläne haben, das günstige Smartphone in absehbarer Zeit erneut zu aktualisieren.

Man habe zwar zunächst Gerüchte über ein größeres Modell mit 5,5- oder 6,1-Zoll-Display gehört, in weiteren Gesprächen mit den Lieferanten wurde es jedoch nicht mehr erwähnt. Analyst Ming-Chi Kuo sagte zuvor, dass Apple die Vorstellung eines größeren iPhone SE in die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben habe.

Barclays Analysten waren in der Vergangenheit beispielsweise die ersten, die sagten, dass Apple dem iPhone 12 kein Netzteil oder Kopfhörer beilegen würde. Außerdem sagten sie unter anderem vorher, dass iPhone 8 und iPhone X Displays mit True Tone erhalten würden und das iPhone 11 ohne 3D Touch ausgeliefert werde.

