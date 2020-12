xCloud: Microsoft nennt Termin für iOS und PC

Durch die iOS-Lösung kann Microsoft mehr als eine Milliarde weitere Geräte für die Nutzung der Plattform freischalten. Man verspricht den Spielern ein „nahtloses Erlebnis“, unabhängig davon, ob sie eine Xbox, PC oder Smartphone nutzen. Es mache dabei keinen Unterschied, ob man Minecraft Dungeons mit den Xbox-Freunden auf dem iPhone zockt oder auf einem Surface Pro zwischen Meetings Destiny 2: Beyond Light spielt.

Durch die Bereitstellung von xCloud auf mobilen Apple-Geräte wird es in Zukunft möglich sein, online Spiele zu streamen. Die eigentliche Arbeit machen dabei Server und nicht die Komponenten des Streaming-Gerätes. Der Dienst soll aktuellen Informationen des Unternehmens zufolge im Frühjahr 2021 auf iPhone, iPad und PC ankommen.

Microsofts Gaming-Dienst xCloud ist Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate, welcher für rund 13 Euro im Monat verfügbar ist. Das Prinzip ähnelt dabei anderen Spiele-Streaming-Diensten wie Amazon Luna, Google Stadia oder GeForce Now. Der Dienst soll laut Microsoft zudem im kommenden Jahr auf weitere Regionen ausgeweitet werden. So sollen auch Spieler in Australien, Brasilien, Japan und Mexiko Zugriff auf die Cloud-Gaming-Beta erhalten.

Neues Argument für Xbox Series S/X?

Dass Microsoft seinen Spiele-Streaming-Dienst bald auch unter iOS zur Verfügung stellen wird, ist gerade mit Blick auf die neuen Konsolengenerationen interessant. Denn Microsofts günstigste Konsole, die Xbox Series S, profitiert als Modell ohne Laufwerk besonders vom Xbox Game Pass und ist schon für 299 Euro im Handel erhältlich.

Wenn Kunden dann auch noch Spiele unterwegs per iPhone oder iPad streamen könnten, wäre das ein weiteres Argument für Microsofts Gaming-Lösungen. Wie gut die Gaming-Experience jedoch über die Lösung im Browser sein wird, bleibt abzuwarten. Schon proprietäre Lösungen wie Google Stadia weisen aktuell Verzögerungen bei der Eingabe auf und die Qualität ist noch immer stark von der genutzten Internetverbindung abhängig.

Wird die neue Xbox für Euch hierdurch attraktiver oder ist lässt Euch die Verfügbarkeit von Xbox unter iOS eher kalt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

