Apple führte die kabellose Wiederherstellung der Firmware, oder des Betriebssystems, erstmals mit watchOS 8.5 ein und setzt voraus, dass das gekoppelte iPhone auf iOS 15.4 läuft. Im Grunde bietet die Funktion eine Alternative zur Verbindung Eures Geräts mit einem Computer, wenn das Update aus verschiedenen Gründen (etwa beim Verlust der Internetverbindung) nicht durchläuft.

Wie die Kollegen von 9to5Mac im neuesten Update zu iOS 18 entdeckt haben, bringt Apple die gleiche Funktion endlich auch auf die iPhones. Hier unterstützt die iPhone-16-Serie als erste Modellreihe das neue Feature. Allerdings bleibt vorerst abzuwarten, wie sich dieser Prozess noch entwickelt, da sich das neue iPhone 16 noch immer im Vorverkauf befindet.

Erste Versuche zeigen jedoch, dass der Vorgang startet, sobald das iPhone 16 in den Wiederherstellungsmodus wechselt und sich ein anderes iPhone in der Nähe befindet. Dann sendet Euer iPhone eine Benachrichtigung an das zweite gekoppelte Gerät, die eine Aufforderung zur Fortsetzung der Systemwiederherstellung beinhaltet. Nach der Zustimmung lädt die notwendige Firmware auf das ältere iPhone. Anschließend findet eine Übertragung auf das iPhone 16 oder iPhone 16 Pro statt, um die Wiederherstellung abzuschließen.

Was sind die Vorteile der drahtlosen Firmware-Wiederherstellung?

Einer der größten Vorteile ist, dass mühsame Schritte wie das Verbinden Eures iPhones mit Eurem Mac oder Computer über ein USB-Kabel entfallen. Dadurch vereinfacht Apple den gesamten Wiederherstellungsprozess deutlich.

Der Hersteller hat bisher keine Details zu den anderen Komponenten dieser neuen Funktion oder zur Kompatibilität mit anderen iPhone-Modellen bekannt gegeben. Interessant ist auch, welche Sicherheitsvorkehrungen das Unternehmen trifft, um Manipulationen und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Ist diese Funktion ein möglicher Hinweis auf ein kabelloses iPhone?

Mehr noch, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple den USB-Anschluss in zukünftigen iPhone-Modellen abschaffen möchte. Das wäre nicht völlig überraschend, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, dass eines der iPhone 17-Modelle mit den Bezeichnungen "Slim" oder "Air" eine ultradünne Bauweise haben könnte. Vielleicht liegt das daran, dass Apple die physischen Anschlüsse und Tasten entfernt hat? Wer weiß das schon so genau.

