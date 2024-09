Es ist September und somit auch wieder Zeit für ein Apple-Event. Der Hersteller hat uns am 09. September die neue iPhone-16-Serie mit der aktuellen Apple Intelligence vorgestellt. In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr das neue iPhone 16 (Pro) ohne Vertrag kaufen könnt und auch, wie viel Ihr dafür auf den Tresen legen müsst. Außerdem erfahrt Ihr, wo es die neue Apple Watch 10 und die Apple AirPods Max 2 gibt.

Seid Ihr nach der Apple-Keynote schon ganz aufgeregt und könnt es nicht mehr abwarten, eines der neuen iPhone-16-Modelle in den Händen zu halten, müssen wir Euch direkt an dieser Stelle etwas vertrösten. Denn noch könnt Ihr die neuen iPhones nicht vorbestellen.

In Kürze das iPhone 16 ohne Tarif vorbestellen

Die Vorbestellungen sind Apple-typisch erst am Freitag nach der Keynote möglich. Dementsprechend könnt Ihr hier in wenigen Tagen, ab dem 13. September, zuschlagen. Ab dem 20. September werden die Geräte dann ausgeliefert. Wie bei den meisten Smartphone-Releases könnt Ihr Euch hier eine ganze Menge sparen, wenn Ihr den Trade-In-Bonus nutzt.

Möchtet Ihr Euch die Premium-Smartphones (Bestenliste) ohne einen Tarif vorbestellen, bleiben Euch neben dem Apple Store auch die üblichen Verdächtigen wie Amazon oder MediaMarkt und Saturn. Bei allen Händlern zahlt Ihr denselben Preis. Natürlich könnt Ihr Euch auch eine der neuen Apple Watches oder die neuen Apple AirPods 4 bestellen.

Sollte Apple weiterhin so vorgehen, wie in den vergangenen Jahren, dürfte sich eine schnelle Entscheidungsgabe jedoch bezahlt machen. Denn gerade 2023 kam es beim iPhone 15 Pro Max (Test) zu Lieferschwierigkeiten. Mit einem Klick auf einen der nachfolgenden Links, kommt Ihr direkt zu Eurem Wunschgerät in diesem Beitrag.

Somit bleibt uns trotz Apple Intelligence ein unnötig hoher Preisanstieg erspart und der Hersteller zieht seine Preispolitik voll durch. Während die iPhones vor wenigen Jahren noch als überteuert angesehen wurden, könnte sich dies, vor allem in Anbetracht der Einstiegskosten für die Google-Pixel-9-Serie, in Zukunft deutlich ändern. Wenn Ihr Euch das iPhone 16 oder iPhone 16 Plus direkt im Apple-Store* bestellen wollt, müsst Ihr mit einem großen Ansturm rechnen. Der einfachere Weg führt hier über Amazon, MediaMarkt oder Saturn.

Erhältlich ist das iPhone 16 in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Grün und Hellblau. Egal, für welchen Online-Shop Ihr Euch entscheidet, Ihr bekommt bei allen das neue iPhone geliefert. Auch beim Preis gibt es hier keinen Unterschied. In der Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass Amazon am schnellsten ausgeliefert hat, während der Apple Store am längsten brauchte.

Verpasst nicht: Apple Intelligence bringt diese Neuheiten mit sich

Apple iPhone 16 Pro (Max) kaufen

Auch das neue iPhone 16 Pro (Max) gibt es bei den genannten Händlern zu kaufen. Aufgrund des aufwendigeren Prozessors kommt es hier jedoch zu einem Preisanstieg – zumindest bei der Pro-Version.

So zahlt Ihr für das Apple iPhone 16 Pro mit 128-GB-Speicher schon 1.329 Euro, wodurch das Smartphone 130 Euro teurer als sein Vorgänger ist. Für das iPhone 16 Pro Max solltet Ihr jedoch überlegen, Euer altes Handy zu verkaufen oder alternativ eine halbe Niere auf dem Schwarzmarkt anzubieten. Für die kleinste Version mit 128 GB Flash-Speicher verlangen alle Shops bereits 1.449 Euro. Genauso viel wie im vergangenen Jahr. Im direkten Vergleich zur Android-Konkurrenz liegt das Flaggschiff somit rund 250 Euro über der kleinsten Version des Google Pixel 9 Pro XL (Test).

Wie es in den nächsten Tagen mit den Lieferzeiten aussieht, bleibt hier allerdings erst einmal abzuwarten. Gerade die Pro-Modelle erfreuen sich großer Beliebtheit und sind daher schnell vergriffen. Außerdem setzt Apple hier auf andere Farben: Space Black, White, Gray und Rose.

Apple Watch Series 10 kaufen

Die Apple Watch Series 10 bietet wieder zahlreiche Fitness- und Gesundheits-Funktionen./ © Apple

Die neue Apple Watch 10 wurde ebenfalls beim Event vorgestellt und Ihr könnt sie Euch jetzt mit einem Aluminium-Gehäuse vorbestellen. Ausgeliefert wird die neue Apple Watch dann in zwei Wochen statt. Zudem könnt Ihr aus den Farben Jet Black, Rose und Goldsilber wählen. Die Edelstahl-Variante wird durch eine Titan-Version ersetzt und erscheint in den Farben Schwarz, Silber und Gold.

Bereits im vergangenen Jahr hat Apple hier nichts an der Preisschraube gedreht und so ist es auch 2024. Die Smartwatch (Bestenliste) gibt es bereits ab 449 Euro. Zum Vergleich: Die Apple Watch Series 9 kostet laut idealo derzeit mindestens 384,90 Euro mit Aluminium-Gehäuse.

Apple hat leider keine neue Apple Watch Ultra 3 vorgestellt. Stattdessen gab es nur neue Funktionen und Farben für die Apple Watch Ultra 2 (Test). Dementsprechend ersparen wir uns hier, Euch über Preise oder ähnliches aufzuklären.

Apple AirPods Pro 2, Air Pods 4 und AirPods Max 2 kaufen

Am 15. Dezember 2020 erschienen die AirPods Max (Test) der ersten Generation. Die Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) sind noch immer für knapp 500 Euro erhältlich. Die vorgestellte zweite Generation ist mit einem Preis von 579 US-Dollar bereits vorgestellt worden.

Auch hier gilt, dass Ihr Euch die Kopfhörer bei Amazon. MediaMarkt und Saturn vorbestellen könnt. Die Auslieferung startet am 20. September für alle Kopfhörer, allerdings könnt Ihr auch hier ab heute vorbestellen. Besitzt Ihr bereits die erste Iteration der Kopfhörer, solltet Ihr Euch jedoch überlegen, ob sich ein Upgrade wirklich lohnt, vor allem, da es sich lediglich um neue Farben und einen USB-C-Anschluss handelt.

Sind die AirPods der 4. Generation interessanter für Euch, müsst Ihr hier mit 179 US-Dollar rechnen – zumindest dann, wenn Ihr ANC möchtet. Denn Apple schlägt für die Funktion schlappe 50 US-Dollar obendrauf. Ohne dieses Feature zahlt Ihr 129 US-Dollar.

Die AirPods Pro 2 erhalten ebenfalls nur einige neue Funktionen. Eines der Highlights war jedoch, dass Ihr die In-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) nun als eine Art Hörgerät nutzen könnt, um Eure Umgebung wieder wahrzunehmen.

Die Apple AirPods Pro 2 erhalten eine Funktion, um sie als Hörgeräte zu verwenden – auch in Deutschland. / © Apple

Das iPhone 16 mit Vertrag vorbestellen

Möchtet Ihr Euch eines der Geräte doch mit einem Mobilfunktarif vorbestellen, empfiehlt sich ein Blick in unsere Tarifübersichten. Hier werden wir unsere aktuellen Angebote updaten, sobald die ersten Aktionen verfügbar sind. Schaut also am besten regelmäßig auf den folgenden Seiten vorbei, um nichts zu verpassen:

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es hier neue Informationen wie Preise oder Angebote gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Bestellt Ihr Euch die neueste Apple-Generation vor? Welches der Geräte interessiert Euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!